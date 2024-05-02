Краткосрочные вклады набирают популярность среди россиян

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
По данным ЦБ РФ, в феврале приток денежных средств в кредитные организации достиг рекордных объемов для этого месяца — 1,1 трлн рублей.
Данный рост эксперты связывают с опережающей динамикой зарплат и ростом социальных выплат, при этом граждане продолжают открывать краткосрочные вклады в банках. Благодаря жёсткой политике Центробанка доходность вкладов увеличилась на 0, 7 п. п. Как стало известно, в настоящее время физические лица разместили на счетах и вкладах более 46,1 трлн рублей. Данный вид вложения средств сейчас является самым популярным вариантом для большинства россиян, а высокий показатель ставок делает их особенно привлекательными. При этом эксперты ЦБ прогнозируют, что снижение процентных ставок может начаться не ранее второго полугодия текущего года.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время динамика ключевой ставки практически не влияет на валютные вклады. Наибольшую динамику показали вклады в юанях. К примеру, вклад на 1 год вырос до 3,42%, а ставки по ним продолжают расти, хотя и более плавными темпами, чем во втором полугодии 2023 года. Некоторые банки предлагают вклады в дирхамах, но доходность по ним пока остается на прежнем уровне.
Аналитики упомянули и темпы охлаждения рынка кредитования физлиц, которые не соответствуют масштабу ужесточения ДКП. При этом в прогноз ЦБ вписывается динамика ипотеки, однако потребительское кредитование продолжает расти, а автокредитование вообще бьет рекорды.
По сравнению с январем потребительское кредитование осталось практически на прежнем уровне — ежемесячный прирост составил 0,9%.
В первом квартале на 2,27% вырос индекс ставок по кредитам, достигнув 28,4% годовых. Разница с текущим уровнем ключевой ставки составила 12,4 процентного пункта, а максимальное отклонение индекса в 2022 году составляло около 13 процентных пунктов. То есть трансмиссия ужесточения ДКП в кредитные продукты еще продолжается. Если потребительский настрой не станет более консервативным и Банк России не приступит к смягчению ДКП, ждать снижения ставок по кредитам не приходится.