Краткосрочные вклады набирают популярность среди россиян

Данный рост эксперты связывают с опережающей динамикой зарплат и ростом социальных выплат, при этом граждане продолжают открывать краткосрочные вклады в банках. Благодаря жёсткой политике Центробанка доходность вкладов увеличилась на 0, 7 п. п. Как стало известно, в настоящее время физические лица разместили на счетах и вкладах более 46,1 трлн рублей. Данный вид вложения средств сейчас является самым популярным вариантом для большинства россиян, а высокий показатель ставок делает их особенно привлекательными. При этом эксперты ЦБ прогнозируют, что снижение процентных ставок может начаться не ранее второго полугодия текущего года.