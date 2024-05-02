Эксперт рассказал, ждать ли снижения цен на авто в России в 2024 году

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Конечно, постоянный рост цен на машины быть не может, так как это существенно повлияет на спрос. Правда, в этом году обратной ситуации на рынке ожидать не стоит.
Покупатели в последние годы обратили внимание на Lada, ведь обновленные отечественные авто оказались дешевле иномарок. Очевидным плюсом для «АвтоВАЗа» является поддержка государства. С января вновь действует госпрограмма льготного автокредитования. Она распространяется на новые машины российского производства.
Возможно, возродится «Ока» в нынешней экономической обстановке. Идея может «стрельнуть», поскольку ниша с доступными городскими малолитражками свободна. Специалисты в области авторынка уверены, что россияне положительно отреагируют на запуск машин эконом-класса. Однако господдержка играет в этом деле большую роль. Цена на три комплектации составляет от 800 тыс до 1,6 млн рублей.
Гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев отмечает, что отечественный авторынок всегда был привлекателен из-за низких цен. Российским производителям сейчас необходимо удержать интерес аудитории и превзойти зарубежных конкурентов. Тогда продажа машин будет на уровне рекомендуемой розничной цены.
«Наши соотечественники крайне редко готовы купить российский товар по цене дороже, чем его зарубежные аналоги — это подтверждают опросы, которые проводились в последние месяцы», — говорит эксперт.
Цены на машины из-за рубежа уже растут. Китайские производители и дилеры хотят пустить на российский рынок 1,2 млн своих авто, и это вполне реально. Автосалоны России предлагают хорошие скидки и подарки при покупке. Европейские дилеры же работают по-другому.
«За девять месяцев 2023 года было продано 406 тыс машин — это хороший результат, учитывая то, что до санкций отношение у соотечественников к „китайцу“ было настороженное: они не были уверены, смогут ли со временем выгодно продать приобретенный актив. И доля китайского автопрома в общем объеме продаж в 2023 году имеет все шансы вырасти до 50%», — подчеркивает эксперт Дмитрий Матвеев.
Китайский автопром может закрепиться в России при падении рынка поддержанных машин. Автовладельцы не так охотно решают продать машину и купить новую, появляется дефицит.
Авто с пробегом тем более все еще невыгодно привозить в страну по параллельному импорту из-за итоговой возрастающей цены для российских автомобилистов. На стоимость б/у машин влияют таможенные пошлины и другие сборы.
В прошлом году сильно подорожали детали, которые везут в Россию под заказ. Стоимость двигателей, элементов кузова и автомобильной оптики подросла до 20%. Также выросли в цене запчасти для марок из Европы и США.
Эксперт из компании «Мой Автопрокат» объясняет, что цены «скачут» из-за логистики. В каких-то российских регионах она может быть выше, в других нише. Также на стоимость автозапчастей влияет то, какого года выпуска машина, какой марки. К примеру, у Volkswagen 2015 года обычная фара, и она будет стоить 12 тыс рублей, а у Volkswagen 2020 года — светодиодная фара, стоимостью 70 тыс рублей.
В последние полтора года ремонтные работы подорожали на 15-30%. Дорожает и плановое ТО, что доставляет неудобства автомобилистам. Дмитрий Матвеев советует задуматься, как долго владелец собирается использовать машину. Если недолго, то вкладываться в ее ремонт серьезно не стоит. Можно использовать недороги масла, фильтры и прочее.