Эксперт рассказал, ждать ли снижения цен на авто в России в 2024 году

Эксперт из компании «Мой Автопрокат» объясняет, что цены «скачут» из-за логистики. В каких-то российских регионах она может быть выше, в других нише. Также на стоимость автозапчастей влияет то, какого года выпуска машина, какой марки. К примеру, у Volkswagen 2015 года обычная фара, и она будет стоить 12 тыс рублей, а у Volkswagen 2020 года — светодиодная фара, стоимостью 70 тыс рублей.