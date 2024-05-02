«Дорожная карта» готова. В Омске улицу Малиновского расширят за полмиллиарда рублей

Напомним, что именно Фролова подписала в декабре прошлого года разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» на Пригородной (застройщик — ООО «Причал 55»). Как только на стройке начали забивать сваи, в соседних домах образовалось множество трещин на стенах. Месяц назад омский следком начал проверку из-за строительства ЖК «Мирапорт». А две недели назад в рамках расследования уголовного дела по статье «Халатность» в депархитектуры прошли обыски. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц администрации Омска.