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«Дорожная карта» готова. В Омске улицу Малиновского расширят за полмиллиарда рублей

2 мая 2024, 06:43
Фото: 1MI
Иллюстрация

На расширение омской улицы Малиновского собираются потратить полмиллиарда

В мэрии уже разработали проект «дорожной карты» по реконструкции дороги по улице Малиновского от проспекта Королева до Красноярского тракта.

В Омске продолжается работа по подготовке к реконструкции улицы Малиновского от проспекта Королева до Красноярского тракта. Дорогу в Нефтяниках, как ранее рассказывал Город55, собираются расширить с 2 до 4 полос на протяжении 1,4 км.

В настоящий момент уже готов проект «дорожной карты» по реализации проекта. В конце апреля мэр Сергей Шелест направил соответствующий документ председателю комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрию Лицкевичу (документ есть в распоряжении Города55, — прим. Ред.).

За второй квартал бюджетное учреждение «Омскархитектура» должно создать инженерно-топографические планы, внести изменения в проект планировки некоторых частей территории и разработать проект межевания. Предполагается, что до 15 августа 2024 года депстрой проведет конкурс и найдет подрядчика для выполнения проектно-изыскательных работ. Их ориентировочная стоимость — 9,2 млн рублей. На подготовку проекта и прохождение экспертизы отводится срок до апреля 2025 года.

Источники и варианты финансирования реконструкции дороги на Малиновского предстоит определить департаментам строительства, экономической политики совместно с минтранспорта. На реконструкцию приблизительно необходимо 527 млн рублей. Исполнителя работ следует выбрать в 1 месяц после получения уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов.

Татьяна Фролова в документе указана без приставки и. о.Татьяна Фролова в документе указана без приставки и. о.
Татьяна Фролова в документе указана без приставки и. о.
Фото: Предоставлено Городу55

Интересно, что в этом документе Татьяна Фролова указана директором департамента архитектуры и градостроительства омской мэрии без приставки и. о. Хотя официального назначения чиновницы на эту должность пока не было.

Напомним, что именно Фролова подписала в декабре прошлого года разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» на Пригородной (застройщик — ООО «Причал 55»). Как только на стройке начали забивать сваи, в соседних домах образовалось множество трещин на стенах. Месяц назад омский следком начал проверку из-за строительства ЖК «Мирапорт». А две недели назад в рамках расследования уголовного дела по статье «Халатность» в депархитектуры прошли обыски. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц администрации Омска.

Омские силовики провели обыск и изъяли документы в депархе мэрии
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#Юлия Истомина#Дороги#Омск#Ремонт дорог#Реконструкция#Строительство#Скандал#Подрядчик#Департамент строительства#Новости#Татьяна Фролова#Расширение дорог
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