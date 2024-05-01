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В центре Омска сотрудники МЧС ликвидировали возгорание покрышек

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на набережной в центре Омска

1 мая 2024, 11:12
Фото: 1MI

В центре Омска сотрудники МЧС ликвидировали возгорание покрышек

Возгорание произошло по адресу: улица Кемеровская, 1/1, на месте работали 8 пожарных.

В региональном управлении МЧС рассказали о ликвидации возгорания по адресу: ул. Кемеровская, 1/1, горели покрышки. На месте происшествия работали 8 спасателей, также было задействовано 2 пожарные машины.

«В 13:37 поступило сообщение от очевидца. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в сети появлялась информация о пожаре на территории Сибзавода, однако сообщений об этом в МЧС не поступало.

Напомним, что недавно в Лузино вспыхнул пожар на производстве, возгорание произошло на улице Транспортная в зернохранилище на четвертом этаже, к счастью, обошлось без пострадавших.

Горит зерно. В Лузино Омской области произошел пожар на производстве
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные машины#Пожарные#Новости#Тушение пожара#Пожароопасность#Возгорание#Возгорания#Ликвидация пожара
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