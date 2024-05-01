Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на набережной в центре Омска

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В региональном управлении МЧС рассказали о ликвидации возгорания по адресу: ул. Кемеровская, 1/1, горели покрышки. На месте происшествия работали 8 спасателей, также было задействовано 2 пожарные машины.
«В 13:37 поступило сообщение от очевидца. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
Кроме того, в сети появлялась информация о пожаре на территории Сибзавода, однако сообщений об этом в МЧС не поступало.
Напомним, что недавно в Лузино вспыхнул пожар на производстве, возгорание произошло на улице Транспортная в зернохранилище на четвертом этаже, к счастью, обошлось без пострадавших.