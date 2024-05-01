Слепо доверился. Руководитель омской компании перевел мошенникам почти 10 млн рублей

Омич слепо доверился аферистам и начал выполнять их указания. Сначала он пошел в отделение банка, где снял с карты 4 200 000 рублей, после чего перевел сумму злоумышленникам через банкомат на проспекте Карла Маркса. На следующий день мужчина снял еще 5 300 000 рублей, и также отправил мошенникам.