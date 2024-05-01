Слепо доверился. Руководитель омской компании перевел мошенникам почти 10 млн рублей

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
На телефон 64-летнего руководителя омской компании поступил звонок от лжесотрудника Центробанка. Мошенник сообщил омичу, что его средства находятся в опасности из-за утечки данных. Чтобы избежать неприятностей, необходимо перевести все деньги на «безопасный счет».
Омич слепо доверился аферистам и начал выполнять их указания. Сначала он пошел в отделение банка, где снял с карты 4 200 000 рублей, после чего перевел сумму злоумышленникам через банкомат на проспекте Карла Маркса. На следующий день мужчина снял еще 5 300 000 рублей, и также отправил мошенникам.
Лишь спустя два дня потерпевший понял, с кем имел дело, разобраться в ситуации помогли родственники. Омич подал заявление в полицию, сумма ущерба составила 9,5 миллионов рублей. По факту произошедшего сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».