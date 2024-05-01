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Слепо доверился. Руководитель омской компании перевел мошенникам почти 10 млн рублей

1 мая 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney
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Руководитель омской компании перевел мошенникам почти 10 млн рублей

В разговоре с потерпевшим аферист представился сотрудником Центробанка и уверил, что средства омича находятся в серьезной опасности.

На телефон 64-летнего руководителя омской компании поступил звонок от лжесотрудника Центробанка. Мошенник сообщил омичу, что его средства находятся в опасности из-за утечки данных. Чтобы избежать неприятностей, необходимо перевести все деньги на «безопасный счет».

Омич слепо доверился аферистам и начал выполнять их указания. Сначала он пошел в отделение банка, где снял с карты 4 200 000 рублей, после чего перевел сумму злоумышленникам через банкомат на проспекте Карла Маркса. На следующий день мужчина снял еще 5 300 000 рублей, и также отправил мошенникам.

Лишь спустя два дня потерпевший понял, с кем имел дело, разобраться в ситуации помогли родственники. Омич подал заявление в полицию, сумма ущерба составила 9,5 миллионов рублей. По факту произошедшего сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мошенничество#УМВД#Мошенники#Новости#Мошенник#Телефонные мошенники#УМВД Омской области#Дистанционное мошенничество
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