Омичка беспрепятственно пронесла на борт самолета мощный газовый баллончик

Пассажиры рейса рассказали телеграм-каналу «Авиаторщина», что во время посадки к бортпроводникам обратилась испуганная омичка, в ее руках находился мощный газовый баллончик. Вероятно, девушка сама не поняла, как пронесла устройство в салон самолета и прошла с ним все предполетные процедуры.