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Омичка беспрепятственно пронесла в самолет газовый баллончик

Омичка беспрепятственно пронесла на борт самолета мощный газовый баллончик

1 мая 2024, 12:59
Фото: 1MI

Омичка беспрепятственно пронесла в самолет газовый баллончик

Пассажирка пронесла газовый баллончик на рейс «Омск-Санкт-Петербург» авиакомпании «Северный ветер», опасный предмет у омички изъяли члены экипажа.

Инцидент произошел сегодня утром на борту самолета авиакомпании «Северный Ветер», который направлялся из Омска в Санкт-Петербург.

Пассажиры рейса рассказали телеграм-каналу «Авиаторщина», что во время посадки к бортпроводникам обратилась испуганная омичка, в ее руках находился мощный газовый баллончик. Вероятно, девушка сама не поняла, как пронесла устройство в салон самолета и прошла с ним все предполетные процедуры.

Большим вопросом остается, почему баллончик остался незамеченным сотрудниками службы авиационной безопасности омского аэропорта.

Несмотря на то, что подобные предметы не могут находится на борту лайнера, девушку не стали снимать с рейса, а лишь изъяли устройство. После самолет с небольшой задержкой вылетел в пункт назначения.

12 омичей не смогли улететь рейсом авиакомпании «Северный ветер» из-за нехватки мест
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиарейсы#Авиа#Авиакомпания#Авиасообщение#Авиаперелеты#Авиаперевозчик#Авиация
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