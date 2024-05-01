Омичка беспрепятственно пронесла на борт самолета мощный газовый баллончик

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Инцидент произошел сегодня утром на борту самолета авиакомпании «Северный Ветер», который направлялся из Омска в Санкт-Петербург.
Пассажиры рейса рассказали телеграм-каналу «Авиаторщина», что во время посадки к бортпроводникам обратилась испуганная омичка, в ее руках находился мощный газовый баллончик. Вероятно, девушка сама не поняла, как пронесла устройство в салон самолета и прошла с ним все предполетные процедуры.
Большим вопросом остается, почему баллончик остался незамеченным сотрудниками службы авиационной безопасности омского аэропорта.
Несмотря на то, что подобные предметы не могут находится на борту лайнера, девушку не стали снимать с рейса, а лишь изъяли устройство. После самолет с небольшой задержкой вылетел в пункт назначения.