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Не теряют надежды. В Омске ищут женщину, пропавшую 34 года назад

1 мая 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске сотрудники полицию разыскивают женщину, пропавшую 34 года назад

Омичка пропала в 1989 году в районе ж/д вокзала, она купила билет на поезд до Ишима, но так на него и не села.

Родственники пропавшей в 90-х омички не теряют надежды найти женщину живой. Последние данные о ее местонахождении датированы 19 октября 1989 года.

В тот день 23-летняя горожанка купила билет до Ишима (Тюменская область) на омском железнодорожном вокзале и пошла на рынок за продуктами. Однако на поезд она так и не села и перестала выходить на связь с родными. Поиски, проведенные 34 года назад, не дали результатов, однако родственники пропавшей решили вновь попытаться найти женщину.

К публикации в официальной группе регионального УМВД прикреплены фотографии сестры-близнеца омички, четкие снимки ее самой отсутствуют.

«Если вы располагаете информацией, которая поможет в розыске, либо являетесь гражданами, указанными в ориентировке, позвоните в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19», — обратились к жителям региона в УМВД.
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