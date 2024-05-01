Не теряют надежды. В Омске ищут женщину, пропавшую 34 года назад

В тот день 23-летняя горожанка купила билет до Ишима (Тюменская область) на омском железнодорожном вокзале и пошла на рынок за продуктами. Однако на поезд она так и не села и перестала выходить на связь с родными. Поиски, проведенные 34 года назад, не дали результатов, однако родственники пропавшей решили вновь попытаться найти женщину.