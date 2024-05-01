Не теряют надежды. В Омске ищут женщину, пропавшую 34 года назад

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Родственники пропавшей в 90-х омички не теряют надежды найти женщину живой. Последние данные о ее местонахождении датированы 19 октября 1989 года.
В тот день 23-летняя горожанка купила билет до Ишима (Тюменская область) на омском железнодорожном вокзале и пошла на рынок за продуктами. Однако на поезд она так и не села и перестала выходить на связь с родными. Поиски, проведенные 34 года назад, не дали результатов, однако родственники пропавшей решили вновь попытаться найти женщину.
К публикации в официальной группе регионального УМВД прикреплены фотографии сестры-близнеца омички, четкие снимки ее самой отсутствуют.
«Если вы располагаете информацией, которая поможет в розыске, либо являетесь гражданами, указанными в ориентировке, позвоните в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19», — обратились к жителям региона в УМВД.