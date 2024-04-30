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В омском парке Победы начали красить памятники к 9 Мая

В омском парке Победы начали красить памятники к 9 Мая

30 апреля 2024, 07:51
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
На работу у маляров уйдет около 200 литров краски.

В омском парке Победы перед 9 Мая красят памятники в черный цвет. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Для того, чтобы привести в порядок главные символы Великой Победы в нашем городе, необходимо порядка 200 литров краски и специальная техника. Рабочие обещают завершить обновление монументов до конца сегодняшнего дня», — сообщил градоначальник.

Ранее Город55 рассказывал, что на украшении омских улиц и мостов к 9 Мая потратят 640 тысяч рублей. Контракт заключили с предпринимателем Константином Кучеренко.

Полмиллиона сэкономили. На украшение омских улиц к 9 мая потратят 640 тысяч рублей
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#Евгений Игишев#Город#Омск#Памятники#Рабочие
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