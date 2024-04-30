В омском парке Победы начали красить памятники к 9 Мая

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В омском парке Победы перед 9 Мая красят памятники в черный цвет. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Для того, чтобы привести в порядок главные символы Великой Победы в нашем городе, необходимо порядка 200 литров краски и специальная техника. Рабочие обещают завершить обновление монументов до конца сегодняшнего дня», — сообщил градоначальник.
Ранее Город55 рассказывал, что на украшении омских улиц и мостов к 9 Мая потратят 640 тысяч рублей. Контракт заключили с предпринимателем Константином Кучеренко.