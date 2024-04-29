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Три варианта. В Старозагородной роще Омска появятся беседки и летний солярий

29 апреля 2024, 05:56
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Старозагородной роще Омска хотят разместить летний солярий, беседки и парковки

Сейчас ищут архитекторов, которые к 1 декабря разработают проект благоустройства пространства.

В Омске собираются благоустроить рекреационный комплекс «Старозагородный», который занимает территорию площадью 9,7 га. Пока «Управление по охране животного мира» ищет подрядчика, который до 1 декабря 2024 года выполнит инженерные изыскания, а также подготовит проектную и рабочую документацию по благоустройству Старозагородного парка. Работу оценили в 17 150 000 рублей.

На территории пяти земельных участков должна появиться основная входная группа со стороны перекрестка Красного Пути и Березовой, двухэтажный визит-центр, единая дорожно-тропиночная сеть с основными и второстепенными пешеходными маршрутами, парковки для автомобилей.

Согласно техзаданию, разработчик должен предусмотреть в проекте освещение и видеонаблюдение, звуковое оформление пространства. Что касается озеленения, то в парке хотят максимально сохранить все деревья и оформить новые цветочные аллеи из многолетних растений и кустарников. Но без санитарных рубок все же не обойдется.

Территория, которую собираются благоустроитьТерритория, которую собираются благоустроить
Территория, которую собираются благоустроить
Фото: Портал госзакупок

Предполагается, что территория Старозагородной рощи будет поделена на несколько функциональных зон:

  • Зона для взрослых в северо-восточной части природного комплекса с беседками, летним солярием и парковками;
  • Места тихого отдыха с беседками, перголами, навесами и скамейками;
  • Зона интеллектуальных игр (шахматы, шашки и другое);
  • Площадки для мастер-классов, семинаров и лекций;
  • Экологическая тропа;
  • Зона озер с прогулочными дорожками, местами для занятия фитнесом и йогой, летним солярием, общепитом (берег рассчитывают укрепить);
  • Детская игровая зона;
  • Хоззона с контейнерами для сбора отходов недалеко от визит-центра.
«В проекте благоустройства природного комплекса (в стилистических решениях, в элементах благоустройства и малых архитектурных формах) должны быть отображены основные компоненты идентичности города: наука, духовность и природа», — говорится в аукционной документации.

Добавим, что подрядчик до 1 декабря должен будет разработать три варианта эскизных проектов благоустройства Старозагородной рощи.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске ищут около 300 рабочих для уборки и благоустройства улиц. Такой дефицит кадров возник в том числе из-за низкой зарплаты.

Работы много, а зарплаты невелики. В Омске не хватает 300 сотрудников для уборки улиц
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Благоустройство#Подрядчик#Проект#Новости#Общественные пространства#Эскиз#Старозагородная роща
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