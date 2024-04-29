Три варианта. В Старозагородной роще Омска появятся беседки и летний солярий

Согласно техзаданию, разработчик должен предусмотреть в проекте освещение и видеонаблюдение, звуковое оформление пространства. Что касается озеленения, то в парке хотят максимально сохранить все деревья и оформить новые цветочные аллеи из многолетних растений и кустарников. Но без санитарных рубок все же не обойдется.