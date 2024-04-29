Три варианта. В Старозагородной роще Омска появятся беседки и летний солярий

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 06:10
В Омске собираются благоустроить рекреационный комплекс «Старозагородный», который занимает территорию площадью 9,7 га. Пока «Управление по охране животного мира» ищет подрядчика, который до 1 декабря 2024 года выполнит инженерные изыскания, а также подготовит проектную и рабочую документацию по благоустройству Старозагородного парка. Работу оценили в 17 150 000 рублей.
На территории пяти земельных участков должна появиться основная входная группа со стороны перекрестка Красного Пути и Березовой, двухэтажный визит-центр, единая дорожно-тропиночная сеть с основными и второстепенными пешеходными маршрутами, парковки для автомобилей.
Согласно техзаданию, разработчик должен предусмотреть в проекте освещение и видеонаблюдение, звуковое оформление пространства. Что касается озеленения, то в парке хотят максимально сохранить все деревья и оформить новые цветочные аллеи из многолетних растений и кустарников. Но без санитарных рубок все же не обойдется.
Предполагается, что территория Старозагородной рощи будет поделена на несколько функциональных зон:
«В проекте благоустройства природного комплекса (в стилистических решениях, в элементах благоустройства и малых архитектурных формах) должны быть отображены основные компоненты идентичности города: наука, духовность и природа», — говорится в аукционной документации.
Добавим, что подрядчик до 1 декабря должен будет разработать три варианта эскизных проектов благоустройства Старозагородной рощи.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске ищут около 300 рабочих для уборки и благоустройства улиц. Такой дефицит кадров возник в том числе из-за низкой зарплаты.