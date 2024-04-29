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С видом на пороховые склады. В Омске построят многоэтажку на улице Красный пахарь

29 апреля 2024, 08:38
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске одобрили проект строительства дома с видом на бывшие пороховые склады

Участок, на котором развернется стройка, раньше принадлежал Минобороны.

Городу55 стало известно, что на пересечении улиц Красный Пахарь и 17-й Военный городок построят многоквартирный дом. Проектная документация пару дней назад прошла экспертизу. Положительное заключение выдал омский «Экспертно-проектный центр».

Стройка развернется на участке площадью 5976 кв. м, который ранее принадлежал Минобороны и предназначался для размещения военных объектов. В январе прошлого года землю на торгах выкупил предприниматель Зайнудин Багандов. Он поднял начальную цену с 9,95 млн до 15,75 млн рублей.

Участок, на котором развернется стройкаУчасток, на котором развернется стройка
Участок, на котором развернется стройка
Фото: ГИС Торги

Проект строительства дома, из окон которого будет открываться вид на бывшие пороховые склады, разработала архитектурная мастерская «Ама» (с июля прошлого года она принадлежит застройщику Олегу Золотову). Застройщиком жилого дома выступает ООО «СЗ „Полат“», совладельцами которого являются Али Зайнудинович Багандов и Басир Пахруев. Компанию зарегистрировали только в июле прошлого года.

Участок, где построят домУчасток, где построят дом
Участок, где построят дом
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

На участке по улице Красный Пахарь можно возводить дома средней этажности (до 8 этажей). Изначально предполагалось, что дом будет построен до 2025 года. Но, вероятно, эти сроки будут скорректированы.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Минобороны#Экспертиза#Строительство дома
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