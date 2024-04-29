С видом на пороховые склады. В Омске построят многоэтажку на улице Красный пахарь

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Городу55 стало известно, что на пересечении улиц Красный Пахарь и 17-й Военный городок построят многоквартирный дом. Проектная документация пару дней назад прошла экспертизу. Положительное заключение выдал омский «Экспертно-проектный центр».
Стройка развернется на участке площадью 5976 кв. м, который ранее принадлежал Минобороны и предназначался для размещения военных объектов. В январе прошлого года землю на торгах выкупил предприниматель Зайнудин Багандов. Он поднял начальную цену с 9,95 млн до 15,75 млн рублей.
Проект строительства дома, из окон которого будет открываться вид на бывшие пороховые склады, разработала архитектурная мастерская «Ама» (с июля прошлого года она принадлежит застройщику Олегу Золотову). Застройщиком жилого дома выступает ООО «СЗ „Полат“», совладельцами которого являются Али Зайнудинович Багандов и Басир Пахруев. Компанию зарегистрировали только в июле прошлого года.
На участке по улице Красный Пахарь можно возводить дома средней этажности (до 8 этажей). Изначально предполагалось, что дом будет построен до 2025 года. Но, вероятно, эти сроки будут скорректированы.