С видом на пороховые склады. В Омске построят многоэтажку на улице Красный пахарь

Проект строительства дома, из окон которого будет открываться вид на бывшие пороховые склады, разработала архитектурная мастерская «Ама» (с июля прошлого года она принадлежит застройщику Олегу Золотову). Застройщиком жилого дома выступает ООО «СЗ „Полат“», совладельцами которого являются Али Зайнудинович Багандов и Басир Пахруев. Компанию зарегистрировали только в июле прошлого года.