Ремонт сами. В Омске выставили на продажу за 19 миллионов четырехкомнатную квартиру

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
На сайте Avito появилось объявление по продаже четырехомнатной квартиры в Центрально районе. Ее площадь достаточно внушительная — 222,8 кв м. Цена соответствующая.
Гнездышко располагается на улице 10 лет Октября, на последнем (девятом) этаже дома. Здесь есть 40-метрвоая кухня, гардеробная и панорамные окна. Они, к слову, выходят на солнечную сторону.
Правда, в квартире нужно сделать ремонт. Ее можно взять как в ипотеку (ежемесячный платеж — 185 тыс рублей) или приобрести сразу за 19 млн рублей. В объявлении указано, что планировка подойдет под любой дизайн-проект, но действующий дизайн-проект остается новым собственникам в подарок.
Рядом с дом находятся детский сад, школа, гимназия, «Атриум-кино», медцентр для детей, ресторан и многое другое. Собственник готов уже показывать квартиру.