Ремонт сами. В Омске выставили на продажу за 19 миллионов четырехкомнатную квартиру

Правда, в квартире нужно сделать ремонт. Ее можно взять как в ипотеку (ежемесячный платеж — 185 тыс рублей) или приобрести сразу за 19 млн рублей. В объявлении указано, что планировка подойдет под любой дизайн-проект, но действующий дизайн-проект остается новым собственникам в подарок.