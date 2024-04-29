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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

иллюстрация

Ремонт сами. В Омске выставили на продажу за 19 миллионов четырехкомнатную квартиру

29 апреля 2024, 06:45
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам предложили купить за 19 миллионов четырехкомнатную квартиру без ремонта

Собственник рассказал, что уже создал дизайн-проект для этого жилища.

На сайте Avito появилось объявление по продаже четырехомнатной квартиры в Центрально районе. Ее площадь достаточно внушительная — 222,8 кв м. Цена соответствующая.

Гнездышко располагается на улице 10 лет Октября, на последнем (девятом) этаже дома. Здесь есть 40-метрвоая кухня, гардеробная и панорамные окна. Они, к слову, выходят на солнечную сторону.

Фото: Avito

Правда, в квартире нужно сделать ремонт. Ее можно взять как в ипотеку (ежемесячный платеж — 185 тыс рублей) или приобрести сразу за 19 млн рублей. В объявлении указано, что планировка подойдет под любой дизайн-проект, но действующий дизайн-проект остается новым собственникам в подарок.

Рядом с дом находятся детский сад, школа, гимназия, «Атриум-кино», медцентр для детей, ресторан и многое другое. Собственник готов уже показывать квартиру.

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#Алина Ясинская#Общество#Город#Недвижимость#Омск#Омская область#Квартира#Новости#Продажа квартиры#Дорогая квартира
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