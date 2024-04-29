Пакуйте чемоданы. Из Омска запустили рейсы в Дагестан

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
С воскресенья, 28 апреля, из Омска начали запускать самолеты в столицу Республики Дагестан. Перевозчик — авиакомпания Nordwind Airlines. Пассажиры омского аэропорта будут ездить туда по средам и воскресеньям.
В Махачкалу вылет будет осуществляться в 08:20. Обратно в Омск вылет запланирован на 00:40. Время в пути составит три часа с половиной часа. Перевозчик приготовил Boeing 737-800.
Минимальная стоимость билетов — от 7,9 тыс рублей. Их можно приобрести на сайте авиаперевозчика, в авиакассах города. Кроме того, также возможно купить путевку в туркомпаниях.