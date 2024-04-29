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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

иллюстрация

Пакуйте чемоданы. Из Омска запустили рейсы в Дагестан

29 апреля 2024, 08:06
Фото: Город55
иллюстрация

Из Омска запустили рейсы в Дагестан

Билеты относительно недорогие, поэтому можно рассчитать бюджет и отправиться в Махачкалу.

С воскресенья, 28 апреля, из Омска начали запускать самолеты в столицу Республики Дагестан. Перевозчик — авиакомпания Nordwind Airlines. Пассажиры омского аэропорта будут ездить туда по средам и воскресеньям.

В Махачкалу вылет будет осуществляться в 08:20. Обратно в Омск вылет запланирован на 00:40. Время в пути составит три часа с половиной часа. Перевозчик приготовил Boeing 737-800.

Минимальная стоимость билетов — от 7,9 тыс рублей. Их можно приобрести на сайте авиаперевозчика, в авиакассах города. Кроме того, также возможно купить путевку в туркомпаниях.

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#Алина Ясинская#Общество#Транспорт#Самолет#Омск#Омская область#Россия#Новости
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