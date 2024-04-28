Сообщение восстановлено. «Омскоблавтотранс» возобновил рейсы автобусов в Казахстан

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
«Омскоблавтотранс» сообщил о позитивных изменениях в своем расписании — отмененные ранее междугородние автобусы снова вернутся на «линию». Более того — 27 апреля первый автобус маршрута Омск — Астана уже отправился в пункт назначения.
Кстати, следующие рейсы до Астаны отправятся 29 апреля и 1 мая. Начиная с третьего числа отправления будут совершаться ежедневно, в 6:50 утра. Стоимость билета составляет 2,5 тысячи рублей. Напомним, что первые автобусы до Астаны должны были поехать еще 19 апреля, но нестабильная паводковая ситуация помешала этим планам.
Кроме того, «вернется в строй» и маршрут Омск — Семей (он же Семипалатинск). Как сообщил перевозчик, у маршрута вновь появилась востребованность среди пассажиров — еще в марте все рейсы были отменены из-за отсутствия покупателей билетов. Отметим, что билет до Семея будет стоить 3 тыс рублей, а автобусы отправляются на ежедневной основе в 19:00 часов. Первый рейс назначен на 30-е апреля.
Напомним, ранее Город55 сообщал об изменение маршрута автобуса №3 в Омске 1 мая: