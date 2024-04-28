Сообщение восстановлено. «Омскоблавтотранс» возобновил рейсы автобусов в Казахстан

Кроме того, «вернется в строй» и маршрут Омск — Семей (он же Семипалатинск). Как сообщил перевозчик, у маршрута вновь появилась востребованность среди пассажиров — еще в марте все рейсы были отменены из-за отсутствия покупателей билетов. Отметим, что билет до Семея будет стоить 3 тыс рублей, а автобусы отправляются на ежедневной основе в 19:00 часов. Первый рейс назначен на 30-е апреля.