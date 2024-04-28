Открыли сезон. В ГАИ Омской области возбудили дела против пьяных квадроциклистов

Первый случай пьяной поездки инспекторы зафиксировали в районном центре: 48-летняя местная жительница решила прокатиться по поселку вместе с мужем, несмотря на то что нужной категории водительских прав у нее не было. Как позже выяснили сотрудники ГАИ, возможную опасность последствий для себя и окружающих она не осознавала. От медицинского освидетельствования женщина тоже отказалась.