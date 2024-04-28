Открыли сезон. В ГАИ Омской области возбудили дела против пьяных квадроциклистов

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Пресс-центр УМВД по Омской области сообщил о возбуждении первых административных дел за нетрезвую езду на мотовездеходах — оба нарушения зарегистрировали на территории Черлакского района.
Первый случай пьяной поездки инспекторы зафиксировали в районном центре: 48-летняя местная жительница решила прокатиться по поселку вместе с мужем, несмотря на то что нужной категории водительских прав у нее не было. Как позже выяснили сотрудники ГАИ, возможную опасность последствий для себя и окружающих она не осознавала. От медицинского освидетельствования женщина тоже отказалась.
Другой случай произошел уже в селе Соляное: инспекторы обратили внимание на очень уж характерную манеру вождения 25-летнего омича. Как оказалось, не зря — алкотестер показал 1,021 мг/л (чуть больше 2,2 промилле, если переводить). Водительских прав мужчина тоже не имел.
Как отметили в Госавтоинспекции, указанным лицам грозит 30 тысяч рублей штрафа или административный арест на 15 суток. Кроме того, как отметили в ведомстве, даже с водительскими правами выезжать на дорогу стоит только при наличии соответствующей категории (А1), полиса ОСАГО и действительной регистрацией Гостехнадзора.
Ранее Город55 сообщал о выявлении в Омске больше 700 водителей, пренебрегающих требованиями ПДД и личной безопасностью: