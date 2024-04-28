Омская транспортная прокуратура сообщила о гибели людей на Иртыше

По данным ведомства, лодка налетела на плавучий причал, предназначенный для швартовки судов, вчера, 27 апреля, около 11-и часов вечера. Оба пассажира скончались на месте от полученных травм. Следствие устанавливает причины и детали произошедшего, кроме того, прокуратурой выясняется факт соблюдения всех требований безопасности использования маломерных судов.