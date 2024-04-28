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Столкновение произошло в черте Омска, неподалеку от «Самарского» острова

Омская транспортная прокуратура сообщила о гибели людей на Иртыше

28 апреля 2024, 05:56
Фото: Пресс-центр Западно-сибирской транспортной прокуратуры
Столкновение произошло в черте Омска, неподалеку от «Самарского» острова

Транспортная прокуратура Омска проверит гибель лодочников на Иртыше

Пассажиры лодки погибли из-за столкновения с плавучим причалом на следующий день после старта навигации.

Пресс-центр Западно-сибирской транспортной прокуратуры опубликовал сообщение о столкновении моторной лодки с плавучим причалом неподалеку от «Самарского» острова.

По данным ведомства, лодка налетела на плавучий причал, предназначенный для швартовки судов, вчера, 27 апреля, около 11-и часов вечера. Оба пассажира скончались на месте от полученных травм. Следствие устанавливает причины и детали произошедшего, кроме того, прокуратурой выясняется факт соблюдения всех требований безопасности использования маломерных судов.

Отметим, 26 апреля на Иртыше началась 178-я навигация. Ранее Город55 сообщал о режиме работы и стоимость билетов на прогулочные и дачные теплоходы.

В Омске начнут работать прогулочные и дачные теплоходы. Сколько стоят билеты
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#Илья Скобин#Происшествия#Безопасность#Пассажиры#Происшествие#Иртыш#Столкновение#Новости#Лодка#Навигация#Следствие#Омская транспортная прокуратура
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