Люди и деньги. В мэрии Омска рассказали, почему в городе не ходят ночные автобусы

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Как стало известно порталу «Om1», на ближайшем заседании транспортного комитета при городском Совете должен был обсуждаться вопрос запуска в Омске ночных рейсов автобуса. За соответствующими разъяснениями депутаты обратились в Департамент транспорта городской администрации.
Как ответили специалисты департамента, в ночном функционировании общественного транспорта нет необходимости и особого смысла, поскольку муниципальный перевозчик испытывает недостаток водителей (только сейчас городской транспорт обслуживает около 300 человек), а городской бюджет не может себе позволить дополнительные транспортные расходы: по оценкам специалистов, работа автобуса №24 и троллейбуса №4 в ночное время будет стоить около 50 млн рублей в год.
Последним важным фактором в департаменте транспорта назвали отсутствие пассажиров — из-за чего рентабельность ночных рейсов близка к нулю.
Напомним, ранее Город55 сообщал о возобновлении междугороднего автобусного сообщения Омска и двух городов Казахстана: