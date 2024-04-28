Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

иллюстрация

Люди и деньги. В мэрии Омска рассказали, почему в городе не ходят ночные автобусы

28 апреля 2024, 13:48
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский дептранс рассказал о причинах отсутствия в городе ночных рейсов автобуса

Три причины, описанные Департаментом транспорта, объединяет дефицит.

Как стало известно порталу «Om1», на ближайшем заседании транспортного комитета при городском Совете должен был обсуждаться вопрос запуска в Омске ночных рейсов автобуса. За соответствующими разъяснениями депутаты обратились в Департамент транспорта городской администрации.

Как ответили специалисты департамента, в ночном функционировании общественного транспорта нет необходимости и особого смысла, поскольку муниципальный перевозчик испытывает недостаток водителей (только сейчас городской транспорт обслуживает около 300 человек), а городской бюджет не может себе позволить дополнительные транспортные расходы: по оценкам специалистов, работа автобуса №24 и троллейбуса №4 в ночное время будет стоить около 50 млн рублей в год.

Последним важным фактором в департаменте транспорта назвали отсутствие пассажиров — из-за чего рентабельность ночных рейсов близка к нулю.

Напомним, ранее Город55 сообщал о возобновлении междугороднего автобусного сообщения Омска и двух городов Казахстана:

Сообщение восстановлено. «Омскоблавтотранс» возобновил рейсы автобусов в Казахстан
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Департамент транспорта#Пассажиры#Казахстан#Расходы#Новости#Городской Совет#Водители
Подпишитесь
Реабилитация нацизма, серьезный пожар и рост цен. Главные темы недели
Сегодня, 10:00
В обход правил. Сотрудника омской миграционной службы обвинили во взяточничестве
Сегодня, 03:35
Одно большое море. В МЧС России показали кадры с затопленной трассы Тюмень-Омск
Сегодня, 11:50
Успеть за 1,5 года. В Омске ищут для подрядчика для капремонта бывшего роддома №5
Сегодня, 06:06
Настоящий шторм. В МЧС предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды
Сегодня, 07:58
Укрепляют защиту. Омский «Авангард» подпишет Павла Коледова на два года
Сегодня, 10:31
"