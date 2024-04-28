Люди и деньги. В мэрии Омска рассказали, почему в городе не ходят ночные автобусы

Как ответили специалисты департамента, в ночном функционировании общественного транспорта нет необходимости и особого смысла, поскольку муниципальный перевозчик испытывает недостаток водителей (только сейчас городской транспорт обслуживает около 300 человек), а городской бюджет не может себе позволить дополнительные транспортные расходы: по оценкам специалистов, работа автобуса №24 и троллейбуса №4 в ночное время будет стоить около 50 млн рублей в год.