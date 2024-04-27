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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Ярмарка «Добрые соседи» состоится в мае

Зеленая ярмарка добрых соседей. Сергей Шелест анонсировал уникальную акцию для омичей

27 апреля 2024, 09:16
Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»
Ярмарка «Добрые соседи» состоится в мае

В Кировском округе Омска состоится уникальная ярмарка

Цель необычного мероприятия — сделать город чуточку лучше: любой желающий может поделиться своими растениями для озеленения Омска.

Омичей, увлекающихся растениеводством, ждет очень необычная активность — мэр города, Сергей Шелест, анонсировал ярмарку «Добрые соседи», на которой любой желающий сможет продать избытки своей «зелени» или, наоборот — заполучить желаемый сорт цветов и рассады через обмен. Но, важной деталью мероприятия станет специальный пункт приема растений — их направят на озеленение Омска.

Среди приглашенных гостей ярмарки и социальные партнеры — организации Кировского округа, решившие вложиться в озеленение города необходимыми цветами и саженцами. Кстати, все что передадут в пункт приема на ярмарке, потом переправят в КТОСы — позже активисты займутся посадками новых растений по всему городу.

Само собой, будет и «культурная программа»: для омичей обещают организовать мастер-класс по зимним заготовкам и даже дегустацию необычных солений. Само мероприятие состоится в сквере на улице Лукашевича 23 мая — в 15:00 часов.

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другой важной для города акции — Всероссийском субботнике.

Доброе дело. Сергей Шелест пригласил омичей на Всероссийский субботник 27 апреля
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Мэр#Новости#Мастер-класс#Цветы#Ярмарка#Озеленение#Сергей Шелест#Растения#Дегустация
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