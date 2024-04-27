Зеленая ярмарка добрых соседей. Сергей Шелест анонсировал уникальную акцию для омичей

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Омичей, увлекающихся растениеводством, ждет очень необычная активность — мэр города, Сергей Шелест, анонсировал ярмарку «Добрые соседи», на которой любой желающий сможет продать избытки своей «зелени» или, наоборот — заполучить желаемый сорт цветов и рассады через обмен. Но, важной деталью мероприятия станет специальный пункт приема растений — их направят на озеленение Омска.
Среди приглашенных гостей ярмарки и социальные партнеры — организации Кировского округа, решившие вложиться в озеленение города необходимыми цветами и саженцами. Кстати, все что передадут в пункт приема на ярмарке, потом переправят в КТОСы — позже активисты займутся посадками новых растений по всему городу.
Само собой, будет и «культурная программа»: для омичей обещают организовать мастер-класс по зимним заготовкам и даже дегустацию необычных солений. Само мероприятие состоится в сквере на улице Лукашевича 23 мая — в 15:00 часов.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о другой важной для города акции — Всероссийском субботнике.