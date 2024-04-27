Зеленая ярмарка добрых соседей. Сергей Шелест анонсировал уникальную акцию для омичей

Среди приглашенных гостей ярмарки и социальные партнеры — организации Кировского округа, решившие вложиться в озеленение города необходимыми цветами и саженцами. Кстати, все что передадут в пункт приема на ярмарке, потом переправят в КТОСы — позже активисты займутся посадками новых растений по всему городу.