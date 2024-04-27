За год на лечение в Омск из труднодоступных деревень перевезли 545 человек

На вертолетах санавиации из труднодоступных населенных пунктов на лечение перевезли 545 пациентов. Среди эвакуированных по экстренным случаям было 29 младенцев и 50 детей в возрасте от 1 года до 17 лет. В 2022 году, кстати, доставка в Омск вертолетами понадобилась 91 ребенку.