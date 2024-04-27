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Published Сегодня, 10:14

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За год на лечение в Омск из труднодоступных деревень перевезли 545 человек

27 апреля 2024, 10:14
Фото: 1MI
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Среди них было 29 младенцев.

В 2023 году на территории Омской области вертолеты санавиации МИ-8МТ совершили 414 вылетов, это на 62 вылета больше, чем годом ранее.

Полеты, как следует из ежегодного доклада регионального минздрава, совершались в рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» и на средства областного бюджета. В первом случае было выполнено 283 вылета, во втором — 131 вылет.

На вертолетах санавиации из труднодоступных населенных пунктов на лечение перевезли 545 пациентов. Среди эвакуированных по экстренным случаям было 29 младенцев и 50 детей в возрасте от 1 года до 17 лет. В 2022 году, кстати, доставка в Омск вертолетами понадобилась 91 ребенку.

В 2024-м планируют выполнить не менее 163 вылетов санитарной авиации дополнительно к тем вылетам, которые будут проводиться за счет средств облбюджета.

Напомним, что перевозкой больных для Территориального центра медицины катастроф и Омской клинической больницы на Березовой занимается питерская компания «Хели-драйв Северо-запад». По каждому из заключенных контрактов перевозчик получит около 132 млн рублей.

300 тысяч за час. Перевозить больных омичей на вертолетах в 2024 году будут питерцы
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Перевозки#Больница#Вертолет#Новости#Санитарная авиация
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