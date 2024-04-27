За год на лечение в Омск из труднодоступных деревень перевезли 545 человек

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В 2023 году на территории Омской области вертолеты санавиации МИ-8МТ совершили 414 вылетов, это на 62 вылета больше, чем годом ранее.
Полеты, как следует из ежегодного доклада регионального минздрава, совершались в рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» и на средства областного бюджета. В первом случае было выполнено 283 вылета, во втором — 131 вылет.
На вертолетах санавиации из труднодоступных населенных пунктов на лечение перевезли 545 пациентов. Среди эвакуированных по экстренным случаям было 29 младенцев и 50 детей в возрасте от 1 года до 17 лет. В 2022 году, кстати, доставка в Омск вертолетами понадобилась 91 ребенку.
В 2024-м планируют выполнить не менее 163 вылетов санитарной авиации дополнительно к тем вылетам, которые будут проводиться за счет средств облбюджета.
Напомним, что перевозкой больных для Территориального центра медицины катастроф и Омской клинической больницы на Березовой занимается питерская компания «Хели-драйв Северо-запад». По каждому из заключенных контрактов перевозчик получит около 132 млн рублей.