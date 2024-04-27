В Омске появится мемориальная доска с именем Владимира Варнавского

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
На следующей неделе в Омском городском Совет пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. В повестке есть вопрос об очередной мемориальной доске, которую предлагается установить на стене жилого дома на улице Красина в центре города. На этом мемориальном объекте будет имя Владимира Варнавского, покойного спикера Законодательного собрания Омской области.
Инициатива принадлежит нынешнему спикеру ЗС Александру Артемову и его заместителям, Валерию Бойко и Павлу Коренному, а также начальнику управления обеспечения Заксобрания Михаилу Комлику и почетному гражданину Омска Нине Геновой. Она уже одобрена топонимической комиссией и администрацией Центрального округа. Авторы предложения пишут, что установка доски увековечит память о Варнавском и будет способствовать патриотическому воспитанию.
Напомним: Владимир Варнавский был бессменным спикером Заксобрания с начала его работы в 1994 году до своей смерти в 2023 году. В доме на улице Красина он жил в 1981–2009 годах. Имя Варнавского в прошлом году получил сквер перед зданием ЗС.