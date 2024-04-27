В Омске появится мемориальная доска с именем Владимира Варнавского

Напомним: Владимир Варнавский был бессменным спикером Заксобрания с начала его работы в 1994 году до своей смерти в 2023 году. В доме на улице Красина он жил в 1981–2009 годах. Имя Варнавского в прошлом году получил сквер перед зданием ЗС.