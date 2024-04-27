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Posted Сегодня, 18:48

Published Сегодня, 18:48

Modified Сегодня, 18:50

Updated Сегодня, 18:50

Ученые приводят еще несколько причин, почему на Земле становится жарче.

Ученые раскрыли тревожные данные об угрозах глобального потепления

27 апреля 2024, 18:48
Фото: Город55
Ученые приводят еще несколько причин, почему на Земле становится жарче.
Стало известно, что 2023 год стал самым жарким в мире. За всю историю наблюдений за погодой метеорологи не фиксировали времени жарче. Неутешительные выводы сделали представители Всемирной метеорологической организации. Подробности — в материале Города55.

Специалисты рассказали, что сильнее всего нагрелась Европа в прошлом году. На том континенте вместе с повышением температуры увеличилось также и количество осадков (+7%). Дело в том, что атмосфера удерживает больше власти при потеплении. Сход накопленного происходит сильнее, из-за чего идут проливные дожди. Природные катаклизмы привели к гибели множества людей — впервые за последние 20 лет смертность из-за жары выросла почти на 30%.

Почему меняется климат на Земле

Эксперты говорят, что выбросы парниковых газов стали причиной аномально жаркой погоды. Изменения атмосферных течений и колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана (Эль-Ниньо) также повлияли на температуру. Раньше же ученые говорили о том, что единственная причина глобального потепления — хозяйственная деятельность человека.

Повышение температуры воздуха напрямую влияет на появление природных катаклизмов.Повышение температуры воздуха напрямую влияет на появление природных катаклизмов.
Повышение температуры воздуха напрямую влияет на появление природных катаклизмов.
Фото: Город55

Исследователи признаются, что не могут сделать точные предсказания по поводу изменения климата. Дело в том, что до конца непонятно, почему происходят климатические сдвиги. Общепринятые гипотезы по этой теме нельзя считать надежными.

Пропадут ли морозы из-за глобального потепления

Пожалуй, все жители Земли заметили температурные «качели». По словам синоптиков, из-за потепления зимы стали короче, а морозы и метели становятся все более редкими явлениями. При этом контраст между экватором и Северным полюсом уменьшается. Следствие этому — природные катастрофы. Например, изменения климата повлияли на погоду в Техасе. В 2021 году температура воздуха понизилась там до рекордно низких температур.

Прогнозы метеорологов на 2024 год

Как отмечают специалисты, с середины XIX века температура воздуха в мире уже выросла более чем на +1,1 градуса. Если отметка будет на уровне +1,5 градуса, то климатические условия станут особенно опасными для жителей Земли. По прогнозам ученых, глобальное потепление может значительно усилиться уже в 2030-х годах. По этой причине, вероятно, природные катастрофы будут случаться намного чаще.

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