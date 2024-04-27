Ученые раскрыли тревожные данные об угрозах глобального потепления

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Специалисты рассказали, что сильнее всего нагрелась Европа в прошлом году. На том континенте вместе с повышением температуры увеличилось также и количество осадков (+7%). Дело в том, что атмосфера удерживает больше власти при потеплении. Сход накопленного происходит сильнее, из-за чего идут проливные дожди. Природные катаклизмы привели к гибели множества людей — впервые за последние 20 лет смертность из-за жары выросла почти на 30%.
Эксперты говорят, что выбросы парниковых газов стали причиной аномально жаркой погоды. Изменения атмосферных течений и колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана (Эль-Ниньо) также повлияли на температуру. Раньше же ученые говорили о том, что единственная причина глобального потепления — хозяйственная деятельность человека.
Исследователи признаются, что не могут сделать точные предсказания по поводу изменения климата. Дело в том, что до конца непонятно, почему происходят климатические сдвиги. Общепринятые гипотезы по этой теме нельзя считать надежными.
Пожалуй, все жители Земли заметили температурные «качели». По словам синоптиков, из-за потепления зимы стали короче, а морозы и метели становятся все более редкими явлениями. При этом контраст между экватором и Северным полюсом уменьшается. Следствие этому — природные катастрофы. Например, изменения климата повлияли на погоду в Техасе. В 2021 году температура воздуха понизилась там до рекордно низких температур.
Как отмечают специалисты, с середины XIX века температура воздуха в мире уже выросла более чем на +1,1 градуса. Если отметка будет на уровне +1,5 градуса, то климатические условия станут особенно опасными для жителей Земли. По прогнозам ученых, глобальное потепление может значительно усилиться уже в 2030-х годах. По этой причине, вероятно, природные катастрофы будут случаться намного чаще.