Ученые раскрыли тревожные данные об угрозах глобального потепления

Как отмечают специалисты, с середины XIX века температура воздуха в мире уже выросла более чем на +1,1 градуса. Если отметка будет на уровне +1,5 градуса, то климатические условия станут особенно опасными для жителей Земли. По прогнозам ученых, глобальное потепление может значительно усилиться уже в 2030-х годах. По этой причине, вероятно, природные катастрофы будут случаться намного чаще.