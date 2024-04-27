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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 10:42

иллюстрация

Сухой «перерыв». В Омске ограничат продажу алкоголя на майских праздниках

27 апреля 2024, 10:40
Фото: 1MI
иллюстрация

Мэр Омска Шелест напомнил об ограничении продажи алкоголя на майских праздниках

Запрет коснется районов города, где пройдут праздничные мероприятия.

Администрация Омска и мэр города Сергей Шелест в своих социальных сетях и мессенджерах напомнили омичам о запрете на реализацию алкогольной продукции в локациях, где пройдут торжественные мероприятия. Отметим, что различные активности запланированы на период с 1 по 16 мая.

Как отметили в пресс-службе администрации, мероприятиями признаются концерты, фестивали, представления и праздники, а также спортивные мероприятия — список достаточно большой. Однако запрет — не «тотальный»: как сообщил в своем Telegram-канале Сергей Шелест, он вводится только на период мероприятия и на пару часов до и после него.

Напомним, ранее Город55 сообщал о праздничных и выходных днях на майских праздниках — горожан ожидает почти 10 выходных дней.р

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Алкоголь#Мероприятия#Новости#Майские праздники#Запрет
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