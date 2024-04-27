Сухой «перерыв». В Омске ограничат продажу алкоголя на майских праздниках

Как отметили в пресс-службе администрации, мероприятиями признаются концерты, фестивали, представления и праздники, а также спортивные мероприятия — список достаточно большой. Однако запрет — не «тотальный»: как сообщил в своем Telegram-канале Сергей Шелест, он вводится только на период мероприятия и на пару часов до и после него.