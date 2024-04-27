Сухой «перерыв». В Омске ограничат продажу алкоголя на майских праздниках

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Администрация Омска и мэр города Сергей Шелест в своих социальных сетях и мессенджерах напомнили омичам о запрете на реализацию алкогольной продукции в локациях, где пройдут торжественные мероприятия. Отметим, что различные активности запланированы на период с 1 по 16 мая.
Как отметили в пресс-службе администрации, мероприятиями признаются концерты, фестивали, представления и праздники, а также спортивные мероприятия — список достаточно большой. Однако запрет — не «тотальный»: как сообщил в своем Telegram-канале Сергей Шелест, он вводится только на период мероприятия и на пару часов до и после него.
Напомним, ранее Город55 сообщал о праздничных и выходных днях на майских праздниках — горожан ожидает почти 10 выходных дней.р