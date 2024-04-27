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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

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Предложение «подросло». Центробанк сообщил о замедлении инфляции в Омской области

27 апреля 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney
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Специалисты Центробанка объявили о уменьшении годовой инфляции в Омской области

Еще в феврале процент был куда выше, но в марте ситуацию удалось исправить.

Специалисты областного отделения Банка России подвели итоги марта — по их данным, опубликованным сегодня, инфляция в регионе существенно замедлилась, продемонстрировав один из самых низких процентов в Сибирском округе и даже — в среднем по России. На настоящий момент годовая инфляция в Омской области составляет 7,66%.

Как отмечается в сообщение, замедление инфляции произошло из-за увеличения товарного предложения на региональном рынке — наращивание выпуска отдельных благ и продуктов сказался на росте цены.

В частности, омичи могут перестать беспокоиться за цены на куриное яйцо и огурцы: в первом случае все еще работают меры, принятые на государственном уровне, из-за чего рынок перестал испытывать дефицит. Что касается огурцов, то здесь сыграл свою роль ввоз продукции из теплиц соседних регионов. Как итог — рост цен замедлился.

На рынке услуг тоже демонстрируется снижение инфляции: по сравнению с февралем, инфляция пассажирских перевозок в марте «обвалилась» до 12,3%. Ранее это значение было значительно выше — 34,41%.

Напомним, ранее Город55 сообщал о статистике роста уровня экономики Омска: основными продуктами города стала электроника и пластмассы.

Нефть, электроника и пластик. В мэрии Омска привели статистику роста экономики города
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#Илья Скобин#Общество#Экономика#Омск#Россия#Центробанк#Инфляция#Рынок#Новости#Электроника#Услуги#Пассажирские перевозки
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