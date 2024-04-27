Предложение «подросло». Центробанк сообщил о замедлении инфляции в Омской области

В частности, омичи могут перестать беспокоиться за цены на куриное яйцо и огурцы: в первом случае все еще работают меры, принятые на государственном уровне, из-за чего рынок перестал испытывать дефицит. Что касается огурцов, то здесь сыграл свою роль ввоз продукции из теплиц соседних регионов. Как итог — рост цен замедлился.