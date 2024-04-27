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Подделывала документы. Экс-главбух одной из омских администраций похитила 600 тысяч

27 апреля 2024, 05:15
Фото: Изображение Midjourney
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Главбух одной из омских администраций за пять лет похитила 600 тысяч рублей

Женщину признали виновной и приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием зарплаты.

В Русско-Полянском райсуде признали виновной бывшего главбуха администрации городского поселения, которая за три года похитила более 600 тысяч рублей.

По информации суда, женщина с 2017 по 2022 год подделывала финансовые документы администрации поселения. В результате недостоверных сведений все эти годы главбух получала завышенную зарплату. Сумма причиненного ущерба составила более 600 тысяч рублей.

Свои вину женщина не признала, но вернула в бюджет поселения 184 тысячи рублей. Однако наказание за совершенное преступление все же придется понести.

Как сообщили в облпрокуратуре, экс-главбуха приговорили к трем годам принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Помимо этого, 2,5 года женщина не сможет работать на госслужбе и в органах местного самоуправления. Дополнительно осужденной придется вернуть сумма причиненного ущерба.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Хищение#Приговор#Администрация#Новости#Русско-Полянский район
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