Подделывала документы. Экс-главбух одной из омских администраций похитила 600 тысяч

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
В Русско-Полянском райсуде признали виновной бывшего главбуха администрации городского поселения, которая за три года похитила более 600 тысяч рублей.
По информации суда, женщина с 2017 по 2022 год подделывала финансовые документы администрации поселения. В результате недостоверных сведений все эти годы главбух получала завышенную зарплату. Сумма причиненного ущерба составила более 600 тысяч рублей.
Свои вину женщина не признала, но вернула в бюджет поселения 184 тысячи рублей. Однако наказание за совершенное преступление все же придется понести.
Как сообщили в облпрокуратуре, экс-главбуха приговорили к трем годам принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Помимо этого, 2,5 года женщина не сможет работать на госслужбе и в органах местного самоуправления. Дополнительно осужденной придется вернуть сумма причиненного ущерба.