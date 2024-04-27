Подделывала документы. Экс-главбух одной из омских администраций похитила 600 тысяч

Как сообщили в облпрокуратуре, экс-главбуха приговорили к трем годам принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Помимо этого, 2,5 года женщина не сможет работать на госслужбе и в органах местного самоуправления. Дополнительно осужденной придется вернуть сумма причиненного ущерба.