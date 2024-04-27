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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Так сейчас выглядит арт-объект

Не прошло и месяца. В Советском парке вандалы снова сломали надпись «Привет, Омск»

27 апреля 2024, 07:44
Фото: Город55
Так сейчас выглядит арт-объект

Вандалы дважды за месяц сломали надпись «Привет, Омск» в Советском парке

В администрации Омска пообещали в ближайшее время заключить договор с подрядчиком, который восстановит арт-объект.

В Советском парке в очередной раз испортили надпись «Привет, Омск», установленную на входе. Как сообщили Городу55 омичи, из надписи исчезла буква «С». Напомним, что в конце марта ее уже отламывали, а на место буква вернулась только в начале апреля.

В мэрии пообещали в ближайшее время восстановить пострадавший от рук вандалов арт-объект.

«Сломанные буквы восстановят: договор с подрядной организацией для реконструкции арт-объекта планируют заключить в ближайшее время», — пояснили в пресс-службе мэрии.
Фото: Город55

После прошлого инцидента администрация парка просила омичей бережнее относиться к имуществу, так как в содержание парков вкладываются большие силы и средства.

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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Парки#Вандализм#Новости#Советский парк#Вандалы
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