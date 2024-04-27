Не прошло и месяца. В Советском парке вандалы снова сломали надпись «Привет, Омск»

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
В Советском парке в очередной раз испортили надпись «Привет, Омск», установленную на входе. Как сообщили Городу55 омичи, из надписи исчезла буква «С». Напомним, что в конце марта ее уже отламывали, а на место буква вернулась только в начале апреля.
В мэрии пообещали в ближайшее время восстановить пострадавший от рук вандалов арт-объект.
«Сломанные буквы восстановят: договор с подрядной организацией для реконструкции арт-объекта планируют заключить в ближайшее время», — пояснили в пресс-службе мэрии.
После прошлого инцидента администрация парка просила омичей бережнее относиться к имуществу, так как в содержание парков вкладываются большие силы и средства.