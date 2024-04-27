Названы сроки начала купального сезона на Черном море в 2024 году

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
У берегов Краснодарского края вода прогревается так сильно уже сейчас, что купаться можно будет уже в мае. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Они ответили на вопрос, где теплое море в мае.
В последние дни метеорологи фиксировали +17 градусов в Черном море. А в Азовском море вода нагрелась до максимума — +18 градусов. Из-за сильного потепления купальный сезон в 2024 году может стартовать раньше, чем обычно. Соответствующая тенденция, например, уже есть в Анапе.
Температура воды в Черном море повышается до таких показателей обычно в середине или конце мая. Но в этом году погода благоволит желающим окунуться в теплые воды пораньше.
Метеорологи отметили, что в разных районах Черного моря температура может колебаться между +14 и +17 градусами. Отдых в Сочи окажется в мае самым комфортным, потому что температура воды в Черном море здесь прогрелась также сильно, как в Азовском.
Таким образом купальный сезон в России в 2024 году вполне может начаться на месяц раньше положенного.