Названы сроки начала купального сезона на Черном море в 2024 году

У берегов Краснодарского края вода прогревается так сильно уже сейчас, что купаться можно будет уже в мае. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Они ответили на вопрос, где теплое море в мае.