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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

иллюстрация

Маршрут омского автобуса №3 изменят на один день

27 апреля 2024, 14:20
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский маршрут №3 на один день изменит привычный маршрут

Сразу на нескольких улицах города перекроют движение автомобилей — их заменят спортсмены.

Городская администрация опубликовала предупреждение для омичей, являющихся постоянными пассажирами автобуса №3 — привычный маршрут поменяется. В частности, в сторону «Входного» микрорайона «тройка» пойдет, делая крюк по улицам Лукашевича, Комарова и Перелета, после чего повернет на улицу Крупской. Терпеть возможные неудобства придется недолго — только один день, 1 мая с 9 до 16 часов. Кстати, на выезд из «Входного» автобус пойдет только по улицам Крупской и Лукашевича.

Кое-какие ограничения введут и для других видов транспорта: как сообщается, будут перекрыты проезды между «Лентой» и G-Drive Ареной, такие же ограничения ждут и «DNS-Технопоинт АРЕНА» (бывший «OBI»).

Так же под перекрытие попадет улица-дублер Лукашевича. Подробнее ознакомится с обновленным маршрутом можно на схеме ниже:

Измененная схема движения.Измененная схема движения.
Измененная схема движения.
Фото: Пресс-центра администрации города Омска

Как отмечается в сообщении, ограничения дорожного движения ввели из-за проведения областного первенства по велосипедному спорту.

Напомним, ранее Город55 сообщал о перекрытии улиц Заозерная и 8-я Заозерная: движение всех видов транспорта по ним ограничат на 30 минут уже сегодня.

Имеем в виду. В Советском округе Омска перекроют Заозерные улицы
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Автобус#Пассажиры#Предупреждение#Перекрытие#9 мая#Маршрут#Изменение#Городская администрация#Улицы
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