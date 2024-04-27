Маршрут омского автобуса №3 изменят на один день

Городская администрация опубликовала предупреждение для омичей, являющихся постоянными пассажирами автобуса №3 — привычный маршрут поменяется. В частности, в сторону «Входного» микрорайона «тройка» пойдет, делая крюк по улицам Лукашевича, Комарова и Перелета, после чего повернет на улицу Крупской. Терпеть возможные неудобства придется недолго — только один день, 1 мая с 9 до 16 часов. Кстати, на выезд из «Входного» автобус пойдет только по улицам Крупской и Лукашевича.