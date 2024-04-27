Маршрут омского автобуса №3 изменят на один день

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Городская администрация опубликовала предупреждение для омичей, являющихся постоянными пассажирами автобуса №3 — привычный маршрут поменяется. В частности, в сторону «Входного» микрорайона «тройка» пойдет, делая крюк по улицам Лукашевича, Комарова и Перелета, после чего повернет на улицу Крупской. Терпеть возможные неудобства придется недолго — только один день, 1 мая с 9 до 16 часов. Кстати, на выезд из «Входного» автобус пойдет только по улицам Крупской и Лукашевича.
Кое-какие ограничения введут и для других видов транспорта: как сообщается, будут перекрыты проезды между «Лентой» и G-Drive Ареной, такие же ограничения ждут и «DNS-Технопоинт АРЕНА» (бывший «OBI»).
Так же под перекрытие попадет улица-дублер Лукашевича. Подробнее ознакомится с обновленным маршрутом можно на схеме ниже:
Как отмечается в сообщении, ограничения дорожного движения ввели из-за проведения областного первенства по велосипедному спорту.
Напомним, ранее Город55 сообщал о перекрытии улиц Заозерная и 8-я Заозерная: движение всех видов транспорта по ним ограничат на 30 минут уже сегодня.