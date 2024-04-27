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Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

В Омске заработали первые городские фонтаны

Лето близко. В Омске запустили несколько городских фонтанов

27 апреля 2024, 06:50
Фото: Пресс-служба администрации Омска

В Омске заработали первые городские фонтаны

Оставшиеся гидротехнические сооружения заработают к 1 мая.

В Омске начали работать фонтаны на бульваре Победы, Бударина, Завертяева и Гашека. А сегодня, 27 апреля, запустили еще и водные кристаллы на Валиханова.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, остальные городские фонтаны заработают к 1 мая. Включать их будут по определенному графику, работа большинства водных конструкций предусмотрена до 22:00 часов.

Фото: Пресс-служба администрации Омска

Вчера, кстати, стало известно о планах по восстановлению каскадного фонтана у библиотеки имени Пушкина. Но сначала нужно дождаться вердикта специалистов и найти необходимое финансирование.

Пациент скорее жив. Мэр Омска заявил о возможной реанимации фонтана у «Пушкинки»
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Новости#Фонтан#Сергей Шелест#1 Мая#Запуск
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