Лето близко. В Омске запустили несколько городских фонтанов

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В Омске начали работать фонтаны на бульваре Победы, Бударина, Завертяева и Гашека. А сегодня, 27 апреля, запустили еще и водные кристаллы на Валиханова.
Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, остальные городские фонтаны заработают к 1 мая. Включать их будут по определенному графику, работа большинства водных конструкций предусмотрена до 22:00 часов.
Вчера, кстати, стало известно о планах по восстановлению каскадного фонтана у библиотеки имени Пушкина. Но сначала нужно дождаться вердикта специалистов и найти необходимое финансирование.