Где зарабатывать от 150 тысяч жителям Омской области. Топ вакансий

Это работа вахтовым методом требует от кандидата удостоверение машиниста-тракториста категории Е и свидетельство о похождении профильного обучения. Работодатель ожидает, что у специалиста будет опыт работы на различных грунтах и в разработке траншей. Кроме того, машинист экскаватора должен разбираться в устройстве техники Komatsu и Cat, а также обладать знаниями по ремонту спецтехники.