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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Нередко высокооплачиваемые вакансии требуют регулярных командировок.

Где зарабатывать от 150 тысяч жителям Омской области. Топ вакансий

27 апреля 2024, 13:36
Фото: Город55
Нередко высокооплачиваемые вакансии требуют регулярных командировок.
Омичам реально получать зарплату выше средней. Важно обратить внимание на сферы, где есть спрос. Город55 опубликовал свежие вакансии с зарплатой от 150 тыс рублей. Подробности — в материале.

На сервисе SuperJob представлено пять высокооплачиваемых вакансий для мужчин. Подборка представлена ниже.

1. Токарь

Для этой работы требуется опыт работы по специальности от 2 лет, среднее специальное образование. Работодатель отмечает, что сотрудник будет работать вахтовым методом 60/30. Токарю предлагается ездить в город Пермь.

Свежую вакансию в Омске опубликовала компания «Вертикаль». Специалист будет обрабатывать детали на токарных станках «ИЖ 250». Ему предоставят жилье в благоустроенном доме — предусмотрена компенсация за самостоятельно арендованную квартиру. Работодатель при этом также будет оплачивать проезд туда и обратно.

Это работа с зарплатой от 114 до 126 тыс рублей в месяц.

2. Фрезеровщик

Требуется опыт работы от четырех лет, указывает прямой работодатель ООО «Промстройкомплект». Специалист будет заниматься фрезерной обработкой и доводкой деталей. Он должен уметь читать чертежи и обрабатывать жаропрочную и высоколегированную сталь.

Работа — по 6-8 квалитету точности, отмечается в вакансии. Потенциальному работнику нужно иметь не ниже 4-6 разряда. Вахтовик будет ездить в Казань. Предусматривается проживание за счет работодателя.

Зарплата в 2024 году у фрезеровщика может быть от 115 до 130 тыс рублей ежемесячно.

Часто работодатели предоставляют возможность профессионального обучения.Часто работодатели предоставляют возможность профессионального обучения.
Часто работодатели предоставляют возможность профессионального обучения.
Фото: Город55

3. Машинист экскаватора

ООО «ГСП-1» ищет специалиста шестого разряда и зовет его работать в Якутию, на объект ПАО «Газпром». График — 60/30. Сотруднику обещают проживание, питание и оплату проездку к месту работу. В случае необходимости для работников есть вахтовые психологи, обучение и переобучение. Желающие могут участвовать в конкурсах профмастерства.

Это работа вахтовым методом требует от кандидата удостоверение машиниста-тракториста категории Е и свидетельство о похождении профильного обучения. Работодатель ожидает, что у специалиста будет опыт работы на различных грунтах и в разработке траншей. Кроме того, машинист экскаватора должен разбираться в устройстве техники Komatsu и Cat, а также обладать знаниями по ремонту спецтехники.

Несколько требований к машинисту: разработка грунта при устройстве выемок и насыпей, копка котлованов, траншей, планировка участков, погрузочно-разгрузочные работы.

Эта вакансия с зарплатой от 140 до 160 тыс рублей.

4. Машинист АПС (электросварочного передвижного агрегата)

ООО «ССК „Газрегион“ предлагает работу для мужчин по строительству магистрального газопровода „Сила Сибири“ в Амурской области и Республике Саха (Якутия). Кроме того, идут работы на газопроводе-отводе в Приморском крае.

В свежей вакансии указано, что эта работа вахтовым методом с графиком 60/30 в Амурской области. Обязанности машиниста: вправление электросварочным передвижным агрегатом с двигателем внутреннего сгорания во время сварочных работ, обслуживание и профилактический ремонт вверенной техники.

У кандидата должно быть как минимум среднее специальное образование, наличие свидетельства о прохождении профильного обучения и подтвержденный стаж от 3 лет.

ООО «ССК „ГАЗРЕГИОН“» обеспечивает проезд до работы и до дома. Рабочих кормят на объекте. Заработная плата машиниста экскаватора — от 150 тыс рублей после вычета налогов.

5. Сварщик-сборщик металлоконструкций

На крупный завод металлоконструкций в Первоуральск нужен сборщик-сварщик металлоконструкций. Он будет заниматься разметкой металлоконструкций по чертежам КМД, сваркой на прихватки к металлоконструкциям. От специалиста ждут, что он умеет чтение чертежи и обладает опытом работы от двух лет.

В свежей вакансии указано, что и эта работа для тех, кто готов к командировкам. График работы — 60/30. Работодатель оплачивает проживание в квартире и проезд. Сварщик-сборщик может зарабатывать от 180 тыс рублей ежемесячно.

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