Два года реабилитации. Юная омичка получила серьезные травмы, упав на ступеньках ТК

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Омский областной суд встал на сторону местной жительницы и постановил взыскать с компании «Бизнес Партнер» 227 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело в том, что еще в июне 2022 года девятилетняя дочка омички серьезно травмировалась, упав на ступеньках ТК на Комарова.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, девочка во время дождя забежала на крыльцо магазина и споткнулась о веревку, натянутую между ручкой входной двери и перилами и не обозначенную какими-либо предупредительными знаками. Потеряв равновесие, ребенок упал спиной на плитку.
В результате у девочки диагностировали компрессионный перелом трех позвонков и иные повреждения. Спустя два года пострадавшая так и не восстановилась полностью и продолжает проходить реабилитацию. Ответчик отрицал свою причастность к этому происшествию и даже попытался оспорить решение суда первой инстанции.
Тем не менее, компании все же придется выплатить 227 тысяч — в такую сумму суд оценил компенсацию морального вреда пострадавшей и ее семье и расходы на покупку средств реабилитации.