Два года реабилитации. Юная омичка получила серьезные травмы, упав на ступеньках ТК

В результате у девочки диагностировали компрессионный перелом трех позвонков и иные повреждения. Спустя два года пострадавшая так и не восстановилась полностью и продолжает проходить реабилитацию. Ответчик отрицал свою причастность к этому происшествию и даже попытался оспорить решение суда первой инстанции.