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Два года реабилитации. Юная омичка получила серьезные травмы, упав на ступеньках ТК

27 апреля 2024, 04:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка отсудила 227 тысяч за травму дочери на крыльце торгового комплекса

Девочка травмировалась еще в июне 2022 года, но до сих пор не восстановилась и проходит реабилитацию.

Омский областной суд встал на сторону местной жительницы и постановил взыскать с компании «Бизнес Партнер» 227 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело в том, что еще в июне 2022 года девятилетняя дочка омички серьезно травмировалась, упав на ступеньках ТК на Комарова.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, девочка во время дождя забежала на крыльцо магазина и споткнулась о веревку, натянутую между ручкой входной двери и перилами и не обозначенную какими-либо предупредительными знаками. Потеряв равновесие, ребенок упал спиной на плитку.

В результате у девочки диагностировали компрессионный перелом трех позвонков и иные повреждения. Спустя два года пострадавшая так и не восстановилась полностью и продолжает проходить реабилитацию. Ответчик отрицал свою причастность к этому происшествию и даже попытался оспорить решение суда первой инстанции.

Тем не менее, компании все же придется выплатить 227 тысяч — в такую сумму суд оценил компенсацию морального вреда пострадавшей и ее семье и расходы на покупку средств реабилитации.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Прокуратура#Суд#Травма#Компенсация#Новости#Перелом
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