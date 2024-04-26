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Published Сегодня, 13:43

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В омском «Эрмитаже» открылась выставка «Золото древних степей»

«Золото древних степей»: в музее «Эрмитаж-Сибирь» подготовили новую выставку

26 апреля 2024, 13:43
Фото: Николай Эйхвальд / Город55

В омском «Эрмитаже» открылась выставка «Золото древних степей»

Омичи смогут увидеть сокровища скифских и сарматских курганов.

В омском музейном центре «Эрмитаж-Сибирь» сегодня, 26 апреля, журналистам показали очередную выставку. На этот раз гости музея смогут увидеть около 600 предметов, найденных в ходе археологических раскопок в степях от Причерноморья до верхнего Енисея. Это драгоценности из золота, серебра, бронзы, драгоценных камней и других материалов, найденные в скифских и сарматских курганах, а также реконструкции одежды и конской сбруи, прорисовки татуировок и петроглифов.

Женские серьги и перстень, найденные в одном из древних кургановЖенские серьги и перстень, найденные в одном из древних курганов
Женские серьги и перстень, найденные в одном из древних курганов
Фото: Николай Эйхвальд / Город55
— Для нас открытие такой выставки — большое событие, — рассказала собравшимся директор музея Врубеля Фарида Буреева. — Такое бывает раз в 100 лет, и когда мы сможем такой проект повторить, я не знаю…

Все дело в том, что для создания единой выставки, посвященной археологическим находкам Великой степи, потребовалось сотрудничество целого ряда музеев. Помимо «Эрмитажа-Сибири», это музеи ОмГУ и ОмГПУ, большереченская «Старина Сибирская», минусинский краеведческий музей, оренбургский историко-краеведческий, Ростовский областной музей краеведения.

Фарида Буреева и представители других музеев, приехавшие в ОмскФарида Буреева и представители других музеев, приехавшие в Омск
Фарида Буреева и представители других музеев, приехавшие в Омск
Фото: Николай Эйхвальд / Город55

Из Минусинска в Омск привезли находки, связанные с тагарской культурой, из Ростова — находки, связанные с народами сарматов и скифов, тесно контактировавших с античным миром. Это в том числе статуэтки древнегреческих богов, древнегреческие сосуды — амфоры, килики.

В экономике степных народов важную роль играл импорт из земледельческих странВ экономике степных народов важную роль играл импорт из земледельческих стран
В экономике степных народов важную роль играл импорт из земледельческих стран
Фото: Николай Эйхвальд / Город55

Важнейшие экспонаты выставки — привезенная из Государственного Эрмитажа часть Сибирской коллекции Петра I. Первый русский император очень интересовался археологией и стал еще и первым в стране коллекционером. Губернатор Сибири Матвей Гагарин отправил ему ряд находок — драгоценных предметов, найденных в курганах «бугорщиками», как называли в те времена «черных археологов». Теперь омичи смогут увидеть золотые браслеты, гривну и поясные пластины из петровского собрания.

Один из ярких образцов «звериного стиля»Один из ярких образцов «звериного стиля»
Один из ярких образцов «звериного стиля»
Фото: Николай Эйхвальд / Город55

Кроме того, в «Эрмитаже-Сибирь» выставлены находки мирового значения, сделанные археологами в ледяных курганах пазырыкской культуры на плато Укок Горного Алтая.

Скифский кинжалСкифский кинжал
Скифский кинжал
Фото: Николай Эйхвальд / Город55

На тех же стендах можно увидеть и находки из курганов саргатской культуры, раскапывавшихся на территории Омской области — в первую очередь в Горьковском районе. Это накладные пластины для поясов, бляхи, женские серьги, навершия для погребального ложа и другие предметы, подчеркивавшие тысячи лет назад статус их обладателей.

Женщина саргатской культуры. РеконструкцияЖенщина саргатской культуры. Реконструкция
Женщина саргатской культуры. Реконструкция
Фото: Николай Эйхвальд / Город55

Составить более полное представление о степных культурах помогут реконструкции облика саргатцев, выполненные по методике Герасимова, ряд бытовых предметов, сохранившихся в зоне вечной мерзлоты. Например, можно увидеть штаны, которым 2 тысячи лет (музейные работники не шутят, когда называют скифов изобретателями штанов, — для верховой езды это незаменимая вещь).

Билеты на выставку уже продаются на сайте. Выставка открыта для омичей с 27 апреля по 15 сентября.

#Николай Эйхвальд#Культура#Новости#Эрмитаж-Сибирь#Фарида Буреева
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