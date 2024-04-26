«Золото древних степей»: в музее «Эрмитаж-Сибирь» подготовили новую выставку

В омском музейном центре «Эрмитаж-Сибирь» сегодня, 26 апреля, журналистам показали очередную выставку. На этот раз гости музея смогут увидеть около 600 предметов, найденных в ходе археологических раскопок в степях от Причерноморья до верхнего Енисея. Это драгоценности из золота, серебра, бронзы, драгоценных камней и других материалов, найденные в скифских и сарматских курганах, а также реконструкции одежды и конской сбруи, прорисовки татуировок и петроглифов.