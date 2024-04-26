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Published Сегодня, 13:12

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Updated Сегодня, 13:14

Измерение ширины минерализованной полосы

Заместители прокурора Омска проверили готовность окраин города к пожарам

26 апреля 2024, 13:12
Фото: Пресс-служба Прокуратуры города Омска
Измерение ширины минерализованной полосы

Представители омской Прокуратуры оценили готовность окраин города к пожарам

На выездной проверки сотрудники ведомства осмотрели микрорайон Рябиновка и окрестности строительного рынка на Тюкалинском тракте.

Заместители прокурора города Омска с представителями территориального отделения надзорной деятельности по Кировскому округу и специалистами управления надзора ГУ МЧС оценили готовность удаленных от центра города местностей к периоду высокой пожарной опасности.

Как отмечается в сообщении, опубликованном пресс-центром областной Прокуратуры, грубых нарушений пожарной безопасности не выявлено, но поручение о необходимости обновления минерализованных полос все же было выдано представителю органа местного самоуправления.

Кроме того, Александр Лазарчук, заместитель прокурора города Омска провел прием граждан по вопросам благоустройства микрорайона и ремонта общественных пространств. По поступившим обращениям граждан будут проведены проверки.

Напомним, ранее Город55 сообщал о наложении штрафа на организацию, специализирующейся на поставке горячего питания в школы — руководителю внесено представление от Прокуратуры.

Омскую фирму оштрафовали за срыв поставок горячего питания в школы
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#Илья Скобин#Общество#Ремонт#Руководитель#Омск#Благоустройство#Прокуратура#Пожары#Проверка#Пожарная безопасность#Штраф#Новости#Общественные пространства#Представление#Школы#Готовность#Горячее питание
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