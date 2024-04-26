Заместители прокурора Омска проверили готовность окраин города к пожарам

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Заместители прокурора города Омска с представителями территориального отделения надзорной деятельности по Кировскому округу и специалистами управления надзора ГУ МЧС оценили готовность удаленных от центра города местностей к периоду высокой пожарной опасности.
Как отмечается в сообщении, опубликованном пресс-центром областной Прокуратуры, грубых нарушений пожарной безопасности не выявлено, но поручение о необходимости обновления минерализованных полос все же было выдано представителю органа местного самоуправления.
Кроме того, Александр Лазарчук, заместитель прокурора города Омска провел прием граждан по вопросам благоустройства микрорайона и ремонта общественных пространств. По поступившим обращениям граждан будут проведены проверки.
Напомним, ранее Город55 сообщал о наложении штрафа на организацию, специализирующейся на поставке горячего питания в школы — руководителю внесено представление от Прокуратуры.