ТПП РФ провела XVI Международный форум «Интеллектуальная собственность — XXI век»

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Вадима Чубарова, важнейшей проблемой по-прежнему остается коммерциализация интеллектуальной собственности. Зачастую и сегодня в балансах российских компаний нематериальные активы не обладают своей ценностью. Необходимо прибавить рыночность этой оценке, отметил он. Как только она появится, категории активов, к которым сейчас Центробанк относит интеллектуальную собственность, нужно понизить степень риска. Это необходимо для того, чтобы проценты под залог интеллектуальной собственности носили взвешенный характер.
Достижение технологического суверенитета требует защиты технологий, созданных российскими учеными и компаниями, отметил в своем выступлении глава Роспатента Юрий Зубов.
«С точки зрения патентования мы видим существенные сдвиги в отличие от предыдущих лет. Российские ученые, предприниматели, малый и средний бизнес в совокупности своей дали приток заявок почти 10 процентов за год. С учетом того, что зарубежные заявки весь этот и предыдущий год устойчиво снижались в количестве, именно российские ученые смогли нахлестом компенсировать это падение», — рассказал он.
Обсудили на форуме и реальные кейсы, когда удалось урегулировать споры между компаниями-правообладателями.
Один такой спор возник между американской и питерской компаниями, рассказал Вадим Чубаров. Упаковка их товаров практически полностью совпадала. Американская компания обратилась с иском, после чего были долгие споры с множеством финансовых вливаний. После рекомендации Суда по интеллектуальным правам они обратились в ТПП РФ. В итоге медиативное соглашение было заключено, и обе компании до копейки выполнили условия этого соглашения.
Помимо ежегодного форума, в Торгово-промышленной палате РФ ведется и постоянная работа — действует совет по интеллектуальной собственности, в который входят представители бизнеса и власти. Они предлагают инициативы, в том числе касающиеся изменения законодательства.