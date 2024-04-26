ТПП РФ провела XVI Международный форум «Интеллектуальная собственность — XXI век»

«С точки зрения патентования мы видим существенные сдвиги в отличие от предыдущих лет. Российские ученые, предприниматели, малый и средний бизнес в совокупности своей дали приток заявок почти 10 процентов за год. С учетом того, что зарубежные заявки весь этот и предыдущий год устойчиво снижались в количестве, именно российские ученые смогли нахлестом компенсировать это падение», — рассказал он.