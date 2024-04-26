Теперь не лыжники, а теплосети: в Омске снова пилят деревья

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В социальных сетях вчера, 25 апреля, появились новые сообщения о вырубках деревьев в Омске. На этот раз место действия — сквер на улице Челюскинцев в Центральном округе. Автор поста в одном из популярных пабликов в ВК выложил фотографии с распиленными стволами и торчащими из земли пнями и задал риторический вопрос: «Кому и чем помешали хорошие деревья на 1 Челюскинцев?».
В комментариях вскоре появился представитель городской администрации.
— На заседании «зеленой» комиссии 17.04.2024, — говорится в опубликованном им комментарии, — рассмотрено обращение ООО «ТГКом» и согласованы работы по сносу 32 деревьев, в том числе 23 ив из них 13 аварийных, 1 вяза, 8 кленов, 50 кв. м порослевого возобновления клена, произрастающих в охранной зоне тепловых сетей, расположенных вблизи многоквартирного дома 104/1 по улице Челюскинцев из-за проведения аварийных работ на тепловых сетях.
Таким образом, по данным мэрии, деревья пришлось спилить сразу по нескольким причинам: они росли в охранной зоне, они мешали рабочим, а 13 деревьев из 32 еще и были аварийными. Стоит отменить, что о компенсационных высадках в комментарии администрации речь не идет: формально они не нужны, если деревья спилены как аварийные или из-за производственной необходимости.