Теперь не лыжники, а теплосети: в Омске снова пилят деревья

Таким образом, по данным мэрии, деревья пришлось спилить сразу по нескольким причинам: они росли в охранной зоне, они мешали рабочим, а 13 деревьев из 32 еще и были аварийными. Стоит отменить, что о компенсационных высадках в комментарии администрации речь не идет: формально они не нужны, если деревья спилены как аварийные или из-за производственной необходимости.