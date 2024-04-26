Сети и лодки. В Омской области задержали первых нарушителей запрета на рыбную ловлю

Первых браконьеров задержали в окрестностях села Кип — на одноименной реке в Тевризском районе. Как сообщается, сотрудники МВД отреагировали на поступившую им информацию о возможной рыбалке — и не прогадали: группа из четырех рыбаков как раз вытаскивали сети из реки (такой способ рыбной ловли под запретом). При задержании у злоумышленников обнаружили 4 сети и пару самодельных лодок с уловом — около 200 рыб. Против мужчин могут возбудить уголовное дело.