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иллюстрация

Сети и лодки. В Омской области задержали первых нарушителей запрета на рыбную ловлю

26 апреля 2024, 09:41
Фото: 1MI
иллюстрация

В районе Омской области задержали рыбаков, нарушивших «месяц тишины»

Браконьеров поймали на «горячем»: мужчины как раз выбирали сети из воды.

Как сообщили в пресс-центре областного УМВД, пик нелегальной активности рыболовов пришелся на северные районы региона: на настоящий момент задержаны 8 человек, посягнувших на «разорение» богатства рек.

Первых браконьеров задержали в окрестностях села Кип — на одноименной реке в Тевризском районе. Как сообщается, сотрудники МВД отреагировали на поступившую им информацию о возможной рыбалке — и не прогадали: группа из четырех рыбаков как раз вытаскивали сети из реки (такой способ рыбной ловли под запретом). При задержании у злоумышленников обнаружили 4 сети и пару самодельных лодок с уловом — около 200 рыб. Против мужчин могут возбудить уголовное дело.

Другой эпизод произошел на озере Эбаргуль, где были задержаны двое жителей одноименной деревни — им тоже грозит уголовное преследование: у мужчин тоже нашли запрещенные орудия рыбной ловли.

Но сильнее всех к незаконной рыбалке подготовились уже фигуранты уголовного дела по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов»: у двоих омичей изъяли при задержании 8 сетей — за что им грозит до полумиллиона рублей штрафа или лишение свободы на два года.

Напомним, на территории Омской области с 20 апреля введен «месяц тишины» — запрет на ловлю рыбы с лодок:

«Месяц тишины». В Омске начал действовать запрет на ловлю рыбы с лодок
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#Илья Скобин#Происшествия#Омская область#Уголовное дело#Штраф#Новости#Браконьерство#Запрет#Реки
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