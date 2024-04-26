Сети и лодки. В Омской области задержали первых нарушителей запрета на рыбную ловлю

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Как сообщили в пресс-центре областного УМВД, пик нелегальной активности рыболовов пришелся на северные районы региона: на настоящий момент задержаны 8 человек, посягнувших на «разорение» богатства рек.
Первых браконьеров задержали в окрестностях села Кип — на одноименной реке в Тевризском районе. Как сообщается, сотрудники МВД отреагировали на поступившую им информацию о возможной рыбалке — и не прогадали: группа из четырех рыбаков как раз вытаскивали сети из реки (такой способ рыбной ловли под запретом). При задержании у злоумышленников обнаружили 4 сети и пару самодельных лодок с уловом — около 200 рыб. Против мужчин могут возбудить уголовное дело.
Другой эпизод произошел на озере Эбаргуль, где были задержаны двое жителей одноименной деревни — им тоже грозит уголовное преследование: у мужчин тоже нашли запрещенные орудия рыбной ловли.
Но сильнее всех к незаконной рыбалке подготовились уже фигуранты уголовного дела по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов»: у двоих омичей изъяли при задержании 8 сетей — за что им грозит до полумиллиона рублей штрафа или лишение свободы на два года.
Напомним, на территории Омской области с 20 апреля введен «месяц тишины» — запрет на ловлю рыбы с лодок: