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Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 18:49

Updated Сегодня, 18:49

Подобные вспышки очень короткие и очень редкие.

Редчайшая вспышка произошла в созвездии Большой Медведицы. Коснется ли Земли?

26 апреля 2024, 18:46
Фото: Город55
Подобные вспышки очень короткие и очень редкие.
Мощное явление в космосе было зафиксировано астрономами на расстоянии 12 млн световых лет от Земли. Что произошло в соседней галактике — в материале Города55.

Гигантская вспышка обнаружена сверхчувствительными инструментами на борту международной гамма-астрофизической лаборатории «Интеграл». Ученые назвали ее GRB 231115A.

Этот гамма-всплеск крайне редко происходит. Он образовался в центре галактики Месье 82 или Сигара, в созвездии Большой Медведицы. Астрономы оценили природу сигнала и пришли к выводу, что его появление — следствие огромной вспышки магнетара. Это нейтронная звезда, обладающая исключительно сильным магнитным полем.

«Некоторые молодые нейтронные звезды обладают очень сильными магнитными полями, более чем в 10 000 раз превышающими магнитные поля типичных нейтронных звезд. Их называют магнетарами. Они излучают энергию во вспышках, и иногда эти вспышки бывают гигантскими», — отмечает доктор Эшли Краймс из Европейского космического агентства.

Эксперты заметили, что галактика, где возникло это событие, неправильной формы. Как сообщает Sci News, вспышка случилась 15 ноября в прошлом году. Длилась она крайне мало — всего лишь десятую долю секунды.

Подобные вспышки происходят на очень дальнем расстоянии от Земли.Подобные вспышки происходят на очень дальнем расстоянии от Земли.
Подобные вспышки происходят на очень дальнем расстоянии от Земли.
Фото: ESA / Integral, ESA / XMM-Newton; INAF / TNG; M. Rigoselli / INAF

Это явление приписали к классу GRB. К нему относят очень редкие вспышки. Так, за последние 50 лет в нашем Млечном Пути и близлежащем Большом Магеллановом Облаке заметили только три подобных взрыва. Они действительно гигантские, потому что высвобождается большое количество энергии в виде гамма-всплесков.

Сразу видеть и реагировать на подобные события астрономы не могут, поскольку источник этих всплесков, как правило, расположен на очень большом расстоянии от Земли. Однако же в каких-то случаях не заметить это просто невозможно.

Например, на расстоянии 30 тыс световых лет от нашей планеты произошла такая же вспышка. Ученые фиксировали ее в декабре 2004 года. Она оказалась такой силы, что это повлияло на верхние слои земной атмосферы.

Новая же вспышка говорит о том, что за пределами Млечного пути есть магнетар. Ученые отмечают, что это первое подтверждение данной теории. О том, повлияет ли это событие на Землю, астрономы не сообщили, все же оно произошло на очень дальнем расстоянии от планеты.

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#Алина Ясинская#Наука#Космос#Россия#Астроном#Новости#Астрономия#Ученые
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