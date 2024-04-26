Редчайшая вспышка произошла в созвездии Большой Медведицы. Коснется ли Земли?

Новая же вспышка говорит о том, что за пределами Млечного пути есть магнетар. Ученые отмечают, что это первое подтверждение данной теории. О том, повлияет ли это событие на Землю, астрономы не сообщили, все же оно произошло на очень дальнем расстоянии от планеты.