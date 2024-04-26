Редчайшая вспышка произошла в созвездии Большой Медведицы. Коснется ли Земли?

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
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Updated Сегодня, 18:49
Гигантская вспышка обнаружена сверхчувствительными инструментами на борту международной гамма-астрофизической лаборатории «Интеграл». Ученые назвали ее GRB 231115A.
Этот гамма-всплеск крайне редко происходит. Он образовался в центре галактики Месье 82 или Сигара, в созвездии Большой Медведицы. Астрономы оценили природу сигнала и пришли к выводу, что его появление — следствие огромной вспышки магнетара. Это нейтронная звезда, обладающая исключительно сильным магнитным полем.
«Некоторые молодые нейтронные звезды обладают очень сильными магнитными полями, более чем в 10 000 раз превышающими магнитные поля типичных нейтронных звезд. Их называют магнетарами. Они излучают энергию во вспышках, и иногда эти вспышки бывают гигантскими», — отмечает доктор Эшли Краймс из Европейского космического агентства.
Эксперты заметили, что галактика, где возникло это событие, неправильной формы. Как сообщает Sci News, вспышка случилась 15 ноября в прошлом году. Длилась она крайне мало — всего лишь десятую долю секунды.
Это явление приписали к классу GRB. К нему относят очень редкие вспышки. Так, за последние 50 лет в нашем Млечном Пути и близлежащем Большом Магеллановом Облаке заметили только три подобных взрыва. Они действительно гигантские, потому что высвобождается большое количество энергии в виде гамма-всплесков.
Сразу видеть и реагировать на подобные события астрономы не могут, поскольку источник этих всплесков, как правило, расположен на очень большом расстоянии от Земли. Однако же в каких-то случаях не заметить это просто невозможно.
Например, на расстоянии 30 тыс световых лет от нашей планеты произошла такая же вспышка. Ученые фиксировали ее в декабре 2004 года. Она оказалась такой силы, что это повлияло на верхние слои земной атмосферы.
Новая же вспышка говорит о том, что за пределами Млечного пути есть магнетар. Ученые отмечают, что это первое подтверждение данной теории. О том, повлияет ли это событие на Землю, астрономы не сообщили, все же оно произошло на очень дальнем расстоянии от планеты.