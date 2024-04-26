По 40 лет в очереди. В Омской области жилья дожидаются более 26 тысяч человек

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
К 1 января 2024 года, как сообщила уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова, в очереди на улучшение жилищных условий стояло 26114 граждан, из них 19176 человек — это жители Омска. Год назад нуждающимися были признаны 27386 человек. Эта очередь включает малоимущих граждан, многодетных, семьи, в составе которых есть инвалиды, ветераны боевых действий и др.
Самый ранний очередник в Омской области стоит на учете нуждающихся в жилых помещениях с 14 мая 1971 года, то есть уже 53 года.
«В некоторых муниципальных районах граждане состоят на учете с 80-х годов 20 века (Калачинский, Большереченский, Нововаршавский, Исилькульский муниципальные районы). Сроки ожидания бесплатного жилья в Омской области и отдельных муниципальных районах в среднем составляют сорок лет, в городе Омске — превышают полвека», — сообщила Касьянова.
В прошлом году жилые помещения по договорам соцнайма получили только 106 человек, которые состояли на учете на общих основаниях. Еще 330 жителям области оказали господдержку при покупке либо строительстве жилья.
2175 человек в 2023 году сняли с учета нуждающихся в жилых помещениях. Положительным этот момент назвать сложно. Дело в том, что жители Омской области своими силами улучшили жилищные условия, либо умерли, не дождавшись квартиры, либо переехали на постоянное место жительства в другой город.
В органах местного самоуправления, по словам Ирины Касьяновой, объясняют проблему с очередями отсутствием бюджетных средств для приобретения или строительства жилья. Также они утверждают, что не располагают достаточным количеством свободных жилых помещений для повторного заселения.