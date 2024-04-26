По 40 лет в очереди. В Омской области жилья дожидаются более 26 тысяч человек

К 1 января 2024 года, как сообщила уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова, в очереди на улучшение жилищных условий стояло 26114 граждан, из них 19176 человек — это жители Омска. Год назад нуждающимися были признаны 27386 человек. Эта очередь включает малоимущих граждан, многодетных, семьи, в составе которых есть инвалиды, ветераны боевых действий и др.