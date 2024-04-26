Остались лишь пеньки. В Нефтяниках рядом с одним из корпусов ОмГУ срубили деревья

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Редакции Города55 стало известно, что рядом с жилыми пятиэтажками Тварковского, напротив второго корпуса ОмГУ им. Достоевского, исчезла целая аллея вдоль дороги. После сноса от деревьев остались только пни.
«Я в ужасе. Они были нормальными, просто ветки висели. Их бы глубоко кронировать, но так-то зачем», — рассказала студентка вуза.
В пресс-службе омской мэрии Городу55 сообщили, что деревья срубили после многочисленных обращений граждан.
«БУ города Омска „УДХБ“ выполнены работы по сносу 12 аварийных деревьев, в том числе 11 тополей, 1 ивы, обрезке 1 ивы напротив многоквартирных домов № 2 и 4 по улице Тварковского», — пояснили в пресс-службе.
В этом году жителям Нефтяников не стоит ждать появления новых деревьев. В 2024 году, согласно плану УДХБ, никаких посадок на Тварковского не запланировано.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что на Левобережье при реконструкции бульвара Архитекторов рабочие трактором снесли деревья. Их обещают впоследствии посадить на других территориях.