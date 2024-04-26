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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:51

Все, что осталось от деревьев на Тварковского

Остались лишь пеньки. В Нефтяниках рядом с одним из корпусов ОмГУ срубили деревья

26 апреля 2024, 07:49
Фото: Город55
Все, что осталось от деревьев на Тварковского

Омичи пожаловались, что рядом с ОмГУ на улице Тварковского срубили деревья

Посадки взамен, как выяснил Город55, на этом месте не предусмотрены.

Редакции Города55 стало известно, что рядом с жилыми пятиэтажками Тварковского, напротив второго корпуса ОмГУ им. Достоевского, исчезла целая аллея вдоль дороги. После сноса от деревьев остались только пни.

«Я в ужасе. Они были нормальными, просто ветки висели. Их бы глубоко кронировать, но так-то зачем», — рассказала студентка вуза.
Срубленные деревья на ТварковскогоСрубленные деревья на Тварковского
Срубленные деревья на ТварковскогоСрубленные деревья на Тварковского
Срубленные деревья на ТварковскогоСрубленные деревья на Тварковского
Срубленные деревья на Тварковского
Фото: Город55

В пресс-службе омской мэрии Городу55 сообщили, что деревья срубили после многочисленных обращений граждан.

«БУ города Омска „УДХБ“ выполнены работы по сносу 12 аварийных деревьев, в том числе 11 тополей, 1 ивы, обрезке 1 ивы напротив многоквартирных домов № 2 и 4 по улице Тварковского», — пояснили в пресс-службе.

В этом году жителям Нефтяников не стоит ждать появления новых деревьев. В 2024 году, согласно плану УДХБ, никаких посадок на Тварковского не запланировано.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что на Левобережье при реконструкции бульвара Архитекторов рабочие трактором снесли деревья. Их обещают впоследствии посадить на других территориях.

«Такой ценой делают новую дорогу»: в Омске на Левом берегу трактором снесли деревья
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Деревья#Жалобы#Вырубка деревьев#Новости#ОмГУ#УДХБ#Снос деревьев
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