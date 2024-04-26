Омские врачи спасли женщину с опасным внутренним кровотечением после ДТП

В Горбольнице № 1 имени Кабанова врачи спасли пациентку с опасным кровотечением, рассказали 26 апреля в региональном минздраве. Молодую женщину привезли с многочисленными травмами после ДТП. Состояние омички оценивалось как средне тяжелое. Пациентку обследовали на томографе.