Омские врачи спасли женщину с опасным внутренним кровотечением после ДТП

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
В Горбольнице № 1 имени Кабанова врачи спасли пациентку с опасным кровотечением, рассказали 26 апреля в региональном минздраве. Молодую женщину привезли с многочисленными травмами после ДТП. Состояние омички оценивалось как средне тяжелое. Пациентку обследовали на томографе.
«У женщины это обследование не показало каких-либо отклонений в брюшной полости. Мы приняли решение сделать пациентке дополнительно диагностическую лапароскопию. Уже здесь увидели кровь в брюшной полости, разрывы брезжейки тонкой кишки. Это могло привести к печальным последствиям», — рассказал замглаврача Сергей Мамонтов.
Женщине сделали операцию, зашили разрывы и остановили кровотечение. Спустя две недели пациентку выписали из больницы. Ей предстоит реабилитация и наблюдение у врачей по месту жительства.
Ранее Город55 рассказывал, как в Областной клинической больнице врачи спасли пациентку с огромной опухолью мозга.