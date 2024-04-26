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Омские врачи спасли женщину с опасным внутренним кровотечением после ДТП

Омские врачи спасли женщину с опасным внутренним кровотечением после ДТП

26 апреля 2024, 06:38
Фото: Минздрав Омской области
У пациентки был разрыв тонкой кишки.

В Горбольнице № 1 имени Кабанова врачи спасли пациентку с опасным кровотечением, рассказали 26 апреля в региональном минздраве. Молодую женщину привезли с многочисленными травмами после ДТП. Состояние омички оценивалось как средне тяжелое. Пациентку обследовали на томографе.

«У женщины это обследование не показало каких-либо отклонений в брюшной полости. Мы приняли решение сделать пациентке дополнительно диагностическую лапароскопию. Уже здесь увидели кровь в брюшной полости, разрывы брезжейки тонкой кишки. Это могло привести к печальным последствиям», — рассказал замглаврача Сергей Мамонтов.

Женщине сделали операцию, зашили разрывы и остановили кровотечение. Спустя две недели пациентку выписали из больницы. Ей предстоит реабилитация и наблюдение у врачей по месту жительства.

Ранее Город55 рассказывал, как в Областной клинической больнице врачи спасли пациентку с огромной опухолью мозга.

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#Евгений Игишев#Здоровье#Травма#Больница#Медицина#Женщина#Спасение
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