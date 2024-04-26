Омские полицейские задержали молодого наркокурьера с килограммом «синтетики»

Еще полкило опасного зелья оперативники нашли в лесу рядом с поселком Дружино. Курьер планировал забрать партию чуть позже. Из квартиры подозреваемого изъяли весы, упаковку и остатки наркотиков. Молодой человек сообщил, что сам является наркозависимым. Незаконную работу он нашел в интернете, получал крупные партии, фасовал и оставлял закладки для розничных курьеров.