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Омские полицейские задержали молодого наркокурьера с килограммом «синтетики»

26 апреля 2024, 07:48
Фото: 1MI
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Молодой человек переносил опасное зелье в контейнере для продуктов.

В Омске на улице 22-го Апреля полицейские задержали 28-летнего омича, подозреваемого в распространении наркотиков. При себе у молодого человека был контейнер для продуктов с 490 граммами метадона.

Еще полкило опасного зелья оперативники нашли в лесу рядом с поселком Дружино. Курьер планировал забрать партию чуть позже. Из квартиры подозреваемого изъяли весы, упаковку и остатки наркотиков. Молодой человек сообщил, что сам является наркозависимым. Незаконную работу он нашел в интернете, получал крупные партии, фасовал и оставлял закладки для розничных курьеров.

На омича завели уголовное дело, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. На время следствия наркокурьера отправили в СИЗО.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Видео#Омск#Уголовное дело#Сбыт наркотиков#Запрещенные вещества
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