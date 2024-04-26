Омские полицейские задержали молодого наркокурьера с килограммом «синтетики»

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В Омске на улице 22-го Апреля полицейские задержали 28-летнего омича, подозреваемого в распространении наркотиков. При себе у молодого человека был контейнер для продуктов с 490 граммами метадона.
Еще полкило опасного зелья оперативники нашли в лесу рядом с поселком Дружино. Курьер планировал забрать партию чуть позже. Из квартиры подозреваемого изъяли весы, упаковку и остатки наркотиков. Молодой человек сообщил, что сам является наркозависимым. Незаконную работу он нашел в интернете, получал крупные партии, фасовал и оставлял закладки для розничных курьеров.
На омича завели уголовное дело, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. На время следствия наркокурьера отправили в СИЗО.