Где есть обучение оператором БПЛА в Омске и сколько платят за работу

Posted Сегодня, 20:38
Published Сегодня, 20:38
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В ООО «ГАУСС» требуется оператор беспилотного воздушного судна. Это компания позиционирует себя как крупнейший отечественный сертифицированный эксплуатант беспилотных авиационных систем. В свежей вакансии на hh.ru указано, что сотрудника ждут курсы по БПЛА, бесплатное жилье на период обучения и работы. Трудоустройство — официальное.
Оператор БПЛА в Омской области будет заниматься съемкой и мониторингом поверхности земли, оценивать результаты полета, ремонтировать и обслуживать устройства. Соискателя сразу предупреждают о постоянных и длительных командировках. Поездки планируются по всей России, но в основном оператор беспилотника будет работать в северных районах и в Сибири.
Работодатель отмечает в вакансии, что желательно, чтобы у потенциального сотрудника было образование авиационной, инженерно-технической направленности, IT или геодезии.
Зарплата оператора БПЛА в этой компании — от 80 тыс рублей в месяц. Соискателю предоставят возможность профессионального и карьерного роста, добавляет работодатель.
ООО «Национальный земельный фонд» также предлагает работу оператором БПЛА. Основная деятельность — геодезия. Компания занимается градостроительным проектированием и проектированием линейных объектов.
Специалист будет пилотировать по заданным маршрутам, собирать и анализировать данные, полученные устройством. Оператору беспилотника также нужно заниматься техническим обслуживанием. В свежей вакансии отмечается, что эта работа с командировками по всей стране.
Если у кандидата на пост есть опыт работы с БПЛА в инженерно-геодезических изысканиях, то это будет для него преимуществом. Также в требовании указано высшее или средне-специальное техническое образование.
Зарплата в Омске у этого работодателя не отмечается. В вакансии указано, что с кандидатом на оператора БПЛА будут отдельно обсуждать этот вопрос.
В ООО «ЦСТ» нуждаются в специалисте по работе с беспилотными летательными аппаратами. Оператор будет также готовить БПЛА к полетам, пилотировать, выполняя задания. В обязанности еще входят обслуживание и мелкий ремонт устройства.
Обучение на оператора БПЛА будет бесплатным за счет работодателя. Об иногородних компания позаботится, предоставив им гостиницу. В вакансии отмечается, что кандидаты также должны быть готовы к постоянным командировкам, будет полевая работа. В месяц операторам БПЛА обещают платить от 60 тыс рублей.