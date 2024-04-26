Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:38

Published Сегодня, 20:38

Modified Сегодня, 20:41

Updated Сегодня, 20:41

Где есть обучение оператором БПЛА в Омске и сколько платят за работу

Где есть обучение оператором БПЛА в Омске и сколько платят за работу

26 апреля 2024, 20:38
Фото: Город55
На рынке труда Омской области появляются свежие вакансии, которые достаточно актуальны в данное время. Речь идет об операторе БПЛА. Сколько может зарабатывать этот специалист и что предстоит делать — в материале Города55.

Работа и обучение оператором БПЛА

В ООО «ГАУСС» требуется оператор беспилотного воздушного судна. Это компания позиционирует себя как крупнейший отечественный сертифицированный эксплуатант беспилотных авиационных систем. В свежей вакансии на hh.ru указано, что сотрудника ждут курсы по БПЛА, бесплатное жилье на период обучения и работы. Трудоустройство — официальное.

Оператор БПЛА в Омской области будет заниматься съемкой и мониторингом поверхности земли, оценивать результаты полета, ремонтировать и обслуживать устройства. Соискателя сразу предупреждают о постоянных и длительных командировках. Поездки планируются по всей России, но в основном оператор беспилотника будет работать в северных районах и в Сибири.

Работодатель отмечает в вакансии, что желательно, чтобы у потенциального сотрудника было образование авиационной, инженерно-технической направленности, IT или геодезии.

Будущему оператору БПЛА нужно понимать, что будет много командировок.Будущему оператору БПЛА нужно понимать, что будет много командировок.
Будущему оператору БПЛА нужно понимать, что будет много командировок.
Фото: Город55

Зарплата оператора БПЛА в этой компании — от 80 тыс рублей в месяц. Соискателю предоставят возможность профессионального и карьерного роста, добавляет работодатель.

Работа оператором БПЛА без опыта

ООО «Национальный земельный фонд» также предлагает работу оператором БПЛА. Основная деятельность — геодезия. Компания занимается градостроительным проектированием и проектированием линейных объектов.

Специалист будет пилотировать по заданным маршрутам, собирать и анализировать данные, полученные устройством. Оператору беспилотника также нужно заниматься техническим обслуживанием. В свежей вакансии отмечается, что эта работа с командировками по всей стране.

Если у кандидата на пост есть опыт работы с БПЛА в инженерно-геодезических изысканиях, то это будет для него преимуществом. Также в требовании указано высшее или средне-специальное техническое образование.

Зарплата в Омске у этого работодателя не отмечается. В вакансии указано, что с кандидатом на оператора БПЛА будут отдельно обсуждать этот вопрос.

Цена обучения на оператора БПЛА

В ООО «ЦСТ» нуждаются в специалисте по работе с беспилотными летательными аппаратами. Оператор будет также готовить БПЛА к полетам, пилотировать, выполняя задания. В обязанности еще входят обслуживание и мелкий ремонт устройства.

Обучение на оператора БПЛА будет бесплатным за счет работодателя. Об иногородних компания позаботится, предоставив им гостиницу. В вакансии отмечается, что кандидаты также должны быть готовы к постоянным командировкам, будет полевая работа. В месяц операторам БПЛА обещают платить от 60 тыс рублей.

Названа отрасль, в которой регулярно повышают зарплату в Омской области
Узнать подробнее
Зарплата до 66 тысяч. В аппарат омского губернатора ищут начальника отдела
Узнать подробнее
В небе над Омском заметили дроны. Рассказываем, откуда они взялись
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Работа#Омск#Омская область#Россия#Новости#Высокооплачиваемая работа#Банк вакансий#Вакансии#Работа России#Бпла#Работа в Омской области#Беспилотники
Подпишитесь
Приходит время тазиков. Рассказываем, когда в Омске отключат горячую воду
Сегодня, 07:22
В Омск на выходных придет по-летнему теплая погода
Сегодня, 04:55
На заслуженный отдых и за лучшими условиями. Из омских больниц уволилось 377 врачей
Сегодня, 05:26
Пыточная в клубе. Стало известно, на что в 2023 году жаловались омские заключенные
Сегодня, 10:43
11 лет особого режима. Омского криминального «авторитета» отправили за решетку
Сегодня, 10:12
Снос деревьев и «благоустройство»: в омском депимущества рассказали о будущем парка
Сегодня, 08:33
"