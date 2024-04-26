Что можно взять в ручную кладь в самолет в 2024 году

Суть ручной клади: вы берете с собой на борт небольшое количество вещей. На время полета их кладут в специальные отсеки над сиденьями или под ними. Разумеется, брать разрешают не весь багаж, на то она и «ручная» кладь. Ограничение по весу, как правило, составляет от 5 до 10 килограммов.