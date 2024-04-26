Что можно взять в ручную кладь в самолет в 2024 году

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Суть ручной клади: вы берете с собой на борт небольшое количество вещей. На время полета их кладут в специальные отсеки над сиденьями или под ними. Разумеется, брать разрешают не весь багаж, на то она и «ручная» кладь. Ограничение по весу, как правило, составляет от 5 до 10 килограммов.
Габариты и форму клади также надо учитывать при сборке багажа. У авиакомпаний разные требования, так что про них нужно заранее узнавать. Обычно параметры ручной клади указываются в билетах.
Габариты одного места ручной клади для всех классов обслуживания не должны превышать: 55×40×25 см.
Авиакомпания разрешает провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36×30×4 см.
На всех тарифах класса обслуживания «Эконом» пассажиру предоставляется 1 место на багажной полке, с габаритами 55×40×20 см и весом не более 10 кг. Для пассажиров класса обслуживания «Бизнес» предусмотрено 2 места ручной клади, общий вес которой не должен превышать 15 кг.
Для экономкласса — до 10 кг и размерами не больше 55×40×23 см. Для бизнес-класса — до 15 кг и размерами не больше 55×40×23 см.
Это примеры требований к габаритам. Есть также перевозчики, которые составили правила по провозу ручной клади, исходя из выбранного пассажиром тарифа.
Желательно брать мягкие и гибкие сумки и рюкзаки в самолет. Тогда они будут удобно помещаться в отсеки. Также это безопаснее. Стоит быть готовыми, что авиакомпании могут дополнительно проверять ручную кладь и багаж в случае сомнений по габаритам.
В салон самолета можно брать помимо ручной клади еще несколько вещей. Это зависит оттого, кто организует ваш перелет. Например, обычно пассажирам можно проносить на борт дамскую сумку или портфель, а также верхнюю одежду.
Разрешается забирать с собой детское питание, коляски, а также спортивный и музыкальный инвентарь. Конечно, эти моменты стоит уточнять перед поездкой у авиакомпаний.
Брать с собой в самолет запрещено электронику, жидкости. Большинство перевозчиков без проблем пропускают на борт пассажиров с телефонами, но некоторые модели могут вызывать вопросы из соображений безопасности.
К слову, о жидкостях. Следует помнить, что объем не должен составлять больше 100 мл. Для их провозки используются специальные прозрачные пакеты. Одному пассажиру разрешается брать только один пакет с жидкостями.
Твердые продукты и желеобразные брать разрешают, только нужно оценить предварительно их объем и правильно упаковать. С алкоголем же более строгие правила. Чаще всего на борт его брать нельзя, однако при покупке спиртного в duty-free с неповрежденной упаковкой бутылку проносить можно. Разумеется, пить на борту алкоголь категорически запрещено.
Авиакомпании обычно разрешают брать с собой препараты, которые понадобятся в любой момент. При этом у пассажира должны быть соответствующие документы, что лекарство действительно важное.
Оборудование спортивное и музыкальное часто кладут в багаж, если они большие. В ручную кладь что-то взять можно, но опять же нужно учитывать габариты.
Строгий запрет у перевозчиков по поводу острых предметов в салоне был раньше. Со временем к этому стали относиться лояльнее. В 2024 году в ручной клади могут быть:
Без вопросов при этом можно взять на борт с собой можно электробритву и одноразовый станок. Категорический запрет есть на острые предметы:
Изучайте положения конкретной авиакомпании при планировании поездки, чтобы избежать неудобных моментов. Правила перевозки ручной клади в 2024 году у перевозчиков могут быть разные, каждый случай индивидуален.