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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Лучше уточнять заранее у авиакомпаний, какие вещи можно провозить в ручной клади.

Что можно взять в ручную кладь в самолет в 2024 году

26 апреля 2024, 15:18
Фото: Город55
Лучше уточнять заранее у авиакомпаний, какие вещи можно провозить в ручной клади.
Отпуска совсем скоро, россияне активно покупают авиабилеты и планируют отдых. Чтобы не попасть впросак, важно заранее узнать все детали, в том числе нюансы перелета. Все о правилах провоза ручной клади — в материале Города55.

Суть ручной клади: вы берете с собой на борт небольшое количество вещей. На время полета их кладут в специальные отсеки над сиденьями или под ними. Разумеется, брать разрешают не весь багаж, на то она и «ручная» кладь. Ограничение по весу, как правило, составляет от 5 до 10 килограммов.

Габариты и форму клади также надо учитывать при сборке багажа. У авиакомпаний разные требования, так что про них нужно заранее узнавать. Обычно параметры ручной клади указываются в билетах.

Требования авиакомпаний к ручной клади

«Аэрофлот»

Габариты одного места ручной клади для всех классов обслуживания не должны превышать: 55×40×25 см.

«Победа»

Авиакомпания разрешает провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36×30×4 см.

«Уральские авиалинии»

На всех тарифах класса обслуживания «Эконом» пассажиру предоставляется 1 место на багажной полке, с габаритами 55×40×20 см и весом не более 10 кг. Для пассажиров класса обслуживания «Бизнес» предусмотрено 2 места ручной клади, общий вес которой не должен превышать 15 кг.

Что-то из ручной клади в случае казуса можно переложить в багаж, но стоит помнить, что обычно его вес не должен превышать 20 кг.Что-то из ручной клади в случае казуса можно переложить в багаж, но стоит помнить, что обычно его вес не должен превышать 20 кг.
Что-то из ручной клади в случае казуса можно переложить в багаж, но стоит помнить, что обычно его вес не должен превышать 20 кг.
Фото: Город55

S7 Airlines

Для экономкласса — до 10 кг и размерами не больше 55×40×23 см. Для бизнес-класса — до 15 кг и размерами не больше 55×40×23 см.

Это примеры требований к габаритам. Есть также перевозчики, которые составили правила по провозу ручной клади, исходя из выбранного пассажиром тарифа.

Правила по провозу ручной клади

Желательно брать мягкие и гибкие сумки и рюкзаки в самолет. Тогда они будут удобно помещаться в отсеки. Также это безопаснее. Стоит быть готовыми, что авиакомпании могут дополнительно проверять ручную кладь и багаж в случае сомнений по габаритам.

Дополнительные предметы и ограничения в ручной клади

В салон самолета можно брать помимо ручной клади еще несколько вещей. Это зависит оттого, кто организует ваш перелет. Например, обычно пассажирам можно проносить на борт дамскую сумку или портфель, а также верхнюю одежду.

Разрешается забирать с собой детское питание, коляски, а также спортивный и музыкальный инвентарь. Конечно, эти моменты стоит уточнять перед поездкой у авиакомпаний.

Что нельзя в ручную кладь в 2024 году

Брать с собой в самолет запрещено электронику, жидкости. Большинство перевозчиков без проблем пропускают на борт пассажиров с телефонами, но некоторые модели могут вызывать вопросы из соображений безопасности.

К слову, о жидкостях. Следует помнить, что объем не должен составлять больше 100 мл. Для их провозки используются специальные прозрачные пакеты. Одному пассажиру разрешается брать только один пакет с жидкостями.

Можно ли взять алкоголь и еду в ручную кладь

Твердые продукты и желеобразные брать разрешают, только нужно оценить предварительно их объем и правильно упаковать. С алкоголем же более строгие правила. Чаще всего на борт его брать нельзя, однако при покупке спиртного в duty-free с неповрежденной упаковкой бутылку проносить можно. Разумеется, пить на борту алкоголь категорически запрещено.

Лекарства, косметика и спортинвентарь в ручной клади

Авиакомпании обычно разрешают брать с собой препараты, которые понадобятся в любой момент. При этом у пассажира должны быть соответствующие документы, что лекарство действительно важное.

Оборудование спортивное и музыкальное часто кладут в багаж, если они большие. В ручную кладь что-то взять можно, но опять же нужно учитывать габариты.

Если что-то совсем не получается провезти, ни в багаже, ни в ручной клади, то стоит передать это провожающим.Если что-то совсем не получается провезти, ни в багаже, ни в ручной клади, то стоит передать это провожающим.
Если что-то совсем не получается провезти, ни в багаже, ни в ручной клади, то стоит передать это провожающим.
Фото: Город55

Нож в ручной клади и другие острые предметы

Строгий запрет у перевозчиков по поводу острых предметов в салоне был раньше. Со временем к этому стали относиться лояльнее. В 2024 году в ручной клади могут быть:

  • Ножницы с длиной режущего полотна менее 6 см
  • Ножи с закругленным режущим полотном такой же длины
  • Пластиковые столовые приборы (вилки)
  • Спицы для вязания из дерева
  • Одноразовые станки, признанные безопасными
  • Электробритвы
  • Швейные иглы

Без вопросов при этом можно взять на борт с собой можно электробритву и одноразовый станок. Категорический запрет есть на острые предметы:

  • Станки со съемным лезвием или опасные бритвы
  • Канцелярские ножи
  • Ледорубы и другие острые предметы для бурения
  • Холодное оружие, включая сувенирное
  • Мультитулы с ножами
  • Ножницы или ножи с режущим полотном более 6 см
  • Пилы и топоры
  • Штопоры и аналогичные предметы

Изучайте положения конкретной авиакомпании при планировании поездки, чтобы избежать неудобных моментов. Правила перевозки ручной клади в 2024 году у перевозчиков могут быть разные, каждый случай индивидуален.

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