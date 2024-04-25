Вскрылись новые подробности увольнения Рашида Хабибулина из «Авангарда»

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
На данный момент пост генерального менеджера «Авангарда» занимает Антон Курьянов. Его назначили на эту должность в апреле 2023 года. Предшественник Курьянова Рашид Хабибулин прокомментировал свою громкую отставку.
В разговоре с «Матч ТВ» он заявил, что ему даже никто не сказал об увольнении. Хабибулин узнал об изменениях уже после, когда произошла отставка. Он находился на посту генерального менеджера недолго, его назначили по ходу сезона 2022/2023. Хабибулин заменил Алексея Волкова.
Хабибулин заметил, что Курьянов после назначения даже не мог позвонить и просто сказать, что он занял его место. В августе того же года стало известно, что с Рашидом разорвали контракт. К слову, он занимал еще какое-то время пост ассистента генменеджера.
Однако Хабибулин до сих пор недоумевает, почему же его преемник не оповестил его. Александр Крылов, который в том месяце еще являлся председателем Совета директоров «Авангарда», откровенно заявлял, что на рынке посреди сезона было пусто, поэтому они поручили сформировать костяк команды на будущий сезон Рашиду Хабибулину. Кстати, он ушел из клуба практически сразу же после этого, в конце мая.
Хабибулин считает, что Курьянов прекратил с ним общение по указанию руководства.
«Он перестал общаться, перестал реагировать на звонки, вместо этого приходила дежурная смс „я перезвоню“. Если тебе руководство сказало: „С этим человеком больше не работаем“, то наберись духу, возьми, позвони и скажи: „Так и так. Есть решение…“. Все‑таки я не школьник, любое решение я бы принял. Но до сих пор от него вразумительного так и не услышал. Лишь в августе месяце мне позвонили из отдела кадров, я связался с Чистяковым, и он подтвердил, что мы прекращаем рабочие отношения», — поделился подробностями бывший генменеджер «Авангарда».
Ему ответили, что по-новому видят развитие клуба, на чем сотрудничество и закончилось. Рашид Хабибулин признался, что до сих пор держит обиду по поводу этой ситуации. По его словам, за годы работы в хоккейной среде его неоднократно увольняли, он уходил по собственному желанию, однако же разговоры об этом происходили как положено — честно и прямо. Добавим, что о причинах расторжения договора с Хабибулиным «Авангард» не сообщал.