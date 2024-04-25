Вскрылись новые подробности увольнения Рашида Хабибулина из «Авангарда»

Ему ответили, что по-новому видят развитие клуба, на чем сотрудничество и закончилось. Рашид Хабибулин признался, что до сих пор держит обиду по поводу этой ситуации. По его словам, за годы работы в хоккейной среде его неоднократно увольняли, он уходил по собственному желанию, однако же разговоры об этом происходили как положено — честно и прямо. Добавим, что о причинах расторжения договора с Хабибулиным «Авангард» не сообщал.