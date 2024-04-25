Весили меньше килограмма. В 2023 году в Омской области умерло 70 младенцев

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Омский минздрав поделился данными по детской и материнской смертности в 2023 году. Число случаев материнской смертности уменьшилось с трех в 2022-м до двух в 2023-м.
Согласно данным доклада о состоянии здоровья населения, в первый год жизни умерло 70 детей, на пять меньше чем в 2022 году. Из них 20 имели экстремально низкий вес — до 1 кг, еще четыре были с очень низким весом — от 1 до 1,5 кг. При этом больше половины детей, умерших до 1 года, имели нормальную массу тела (более 2,5 кг).
В возрасте от 0 до 4 лет в Омской области скончались 86 детей (меньше на 1 по сравнению с 2022 годом), от 0 до 17 лет — 150 случаев (меньше на 10 по сравнению с 2022 годом).
«В структуре смертности детей старше 1 года жизни на первом месте — внешние причины смерти, на втором месте — заболевания нервной системы, на третьем месте — инфекционные заболевания и злокачественные новообразования», — отметили в минздраве.
Добавим, что в прошлом году меньше детей стали умирать от внешних признаков. Зарегистрирован 41 такой случай. К внешним причинам относят пожары (5 случаев), утопления (12 случаев), ДТП (9 случаев), суициды (8 случаев), падение с высоты (2 случая) и прочее.
Ранее Город55 рассказывал, что после ЭКО в Омской области родилось 315 детей. Успешными оказалась треть проведенных процедур искусственного оплодотворения.