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Весили меньше килограмма. В 2023 году в Омской области умерло 70 младенцев

25 апреля 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области в 2023 году умерло 70 детей до года

В 2022 году подобных случаев было еще больше — 75.

Омский минздрав поделился данными по детской и материнской смертности в 2023 году. Число случаев материнской смертности уменьшилось с трех в 2022-м до двух в 2023-м.

Согласно данным доклада о состоянии здоровья населения, в первый год жизни умерло 70 детей, на пять меньше чем в 2022 году. Из них 20 имели экстремально низкий вес — до 1 кг, еще четыре были с очень низким весом — от 1 до 1,5 кг. При этом больше половины детей, умерших до 1 года, имели нормальную массу тела (более 2,5 кг).

В возрасте от 0 до 4 лет в Омской области скончались 86 детей (меньше на 1 по сравнению с 2022 годом), от 0 до 17 лет — 150 случаев (меньше на 10 по сравнению с 2022 годом).

«В структуре смертности детей старше 1 года жизни на первом месте — внешние причины смерти, на втором месте — заболевания нервной системы, на третьем месте — инфекционные заболевания и злокачественные новообразования», — отметили в минздраве.

Добавим, что в прошлом году меньше детей стали умирать от внешних признаков. Зарегистрирован 41 такой случай. К внешним причинам относят пожары (5 случаев), утопления (12 случаев), ДТП (9 случаев), суициды (8 случаев), падение с высоты (2 случая) и прочее.

Ранее Город55 рассказывал, что после ЭКО в Омской области родилось 315 детей. Успешными оказалась треть проведенных процедур искусственного оплодотворения.

Дети «из пробирки». В Омской области 302 женщины стали мамами после ЭКО
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Медицина#Смертность#Смерть#Новости
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