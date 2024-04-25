Весили меньше килограмма. В 2023 году в Омской области умерло 70 младенцев

Согласно данным доклада о состоянии здоровья населения, в первый год жизни умерло 70 детей, на пять меньше чем в 2022 году. Из них 20 имели экстремально низкий вес — до 1 кг, еще четыре были с очень низким весом — от 1 до 1,5 кг. При этом больше половины детей, умерших до 1 года, имели нормальную массу тела (более 2,5 кг).