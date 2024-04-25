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В Омской области подрядчик достроил ФАП после штрафа и вмешательства прокуратуры

В Омской области подрядчик достроил ФАП после штрафа и вмешательства прокуратуры

25 апреля 2024, 05:48
Фото: Прокуратура Омской области
Стоимость контракта составила 12 млн рублей. Подрядная организация не смогла вовремя завершить строительство.

В Исилькульском районе построили фельдшерско-акушерский пункт после вмешательства прокуратуры, сообщили сегодня, 25 апреля, в пресс-службе ведомства. ФАП возводили по нацпроекту «Здоровье», стоимость контракта составила 12 млн рублей. Однако подрядчик сорвал сроки строительства.

Директор подрядной организации получил представление от прокуратуры. Суд также назначил предпринимателю штраф — 608 тысяч рублей.

«Благодаря прокурорскому вмешательству фельдшерско-акушерский пункт возведен и функционирует, оказывая местным жителям первичную медико-санитарную и доврачебную помощь», — рассказали в прокуратуре.
Фото: Прокуратура Омской области

Ранее в Колосовском районе прокуратура подала в суд на местную ЦРБ из того, что ФАПы не были оборудованы пандусами для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Дошло до суда. Прокуратура обязала ФАПы Омского района установить пандусы
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#Евгений Игишев#Общество#Здоровье#Омск#Прокуратура#Суд#Строительство#Контракт#Медицина#Подрядчик#Штраф#Нацпроект#Исилькульский район#ЦРБ#ФАП#Пандусы
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