Цена повысилась. Омская филармония запустила продажу билетов на «Симфопарк»

Как гласит официальный анонс мероприятия в социальных сетях, омичей ожидает 20 часов музыки от трех излюбленных оркестров, развлекательные площадки и многое другое. Однако, как стало известно Городу55, изменилась и цена билетов на мероприятие: абонемент на два дня будет стоить тысячу рублей для взрослого посетителя и 500 рублей — для ребенка. Если брать билет на конкретный день, 29 или 30 июня, то цена будет выше: 600 рублей для взрослых и 300 руб для детей. Кроме того, как выяснил корреспондент «Нового Омска», в июне стоимость билетов станет еще выше — нынешний «прайс» будет актуален только до конца мая.