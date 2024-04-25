Цена повысилась. Омская филармония запустила продажу билетов на «Симфопарк»

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
До старта «СимфоПарка» (0+) остается немногим больше двух месяцев — само мероприятие пройдет в конце июня в двухдневном формате в парке «На Королева». Но, следуя традиции, тематика уже будет другой — омичей ожидает увлекательное «путешествие».
Как гласит официальный анонс мероприятия в социальных сетях, омичей ожидает 20 часов музыки от трех излюбленных оркестров, развлекательные площадки и многое другое. Однако, как стало известно Городу55, изменилась и цена билетов на мероприятие: абонемент на два дня будет стоить тысячу рублей для взрослого посетителя и 500 рублей — для ребенка. Если брать билет на конкретный день, 29 или 30 июня, то цена будет выше: 600 рублей для взрослых и 300 руб для детей. Кроме того, как выяснил корреспондент «Нового Омска», в июне стоимость билетов станет еще выше — нынешний «прайс» будет актуален только до конца мая.
Отметим, что стоимость абонемента на «Симфопарк-2023» составляла 700 рублей для взрослых и 300 для детей.
Напомним, ранее Город55 сообщал о причинах повышения тарифа на некоторых маршрутах общественного транспорта Омска: