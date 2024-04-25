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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Список мест, где можно жарить шашлыки в Омске в 2024 году

Список мест, где можно жарить шашлыки в Омске в 2024 году

25 апреля 2024, 15:26
Фото: Город55
В Омске уже становится теплее, и скоро наступят майские праздники. Выезд на природу обязательно сопровождается главным блюдом весны и лета — мясом на углях. Однако во многих местах его запретили готовить. Можно ли жарить шашлык в 2024 году? Подробнее об этом и системе штрафов — в материале Города55.

Почему нельзя жарить шашлыки в Омской области — где запрещено

С середины апреля в Омской области введен особый противопожарный режим. Местным жителям и гостям запрещено ходить в леса, разводить костры, сжигать мусор на открытой местности. Также опасно выжигать сухую траву и листву в этот период.

Кроме того, категорически запрещается готовить еду на открытом огне с использованием углей и мангалов. Ограничение распространяется как и на гуляния во дворах домов, так и на дачах.

Граждан могут оштрафовать на 40-50 тыс рублей, должностных лиц — на 60-90 тыс рублей, юрлиц — от 600 тыс до 1 млн рублей.

Где можно жарить шашлык в Омске

Запрет на шашлыки в 2024 году хоть и начал действовать, но это не значит, что нужно отказывать себе в мясном угощении. Так, можно пожарить мясо на сковороде или электрогриле. Аромата от углей не будет, однако не будет и штрафов.

Майские праздники не за горами, так что самое время бронировать места на базах отдыха. Там есть специально оборудованные площадки. Запретить ходить в леса можно, а вот запретить жарить шашлык совсем — невозможно. Кстати, мясо готовят и в пикниковых зонах, где есть гриль-домики. Там источник огня находится внутри помещения, а не снаружи.

Есть много мест в черте города и за его пределами, где можно арендовать за приличную цену место с мангальной зоной.Есть много мест в черте города и за его пределами, где можно арендовать за приличную цену место с мангальной зоной.
Есть много мест в черте города и за его пределами, где можно арендовать за приличную цену место с мангальной зоной.
Фото: Город55

Где пожарить шашлык на природе в Омске и Омской области

  • Загородный отель «Сказка»

Здесь есть аренда беседок с мангалами. Цены варьируются от 450 рублей до 2,5 тыс рублей в зависимости от количества отдыхающих. Самая большая беседка вместит в себя 40 человек.

  • База отдыха имени А. М. Покрышкина

Аренда мангальных зон начинается от 200 рублей в час, а только самого мангала — 100 рублей в час.

  • Экоклуб «Шышки»

На территории для гостей размещены деревянные и купольные беседки (стоимость — от 1 до 5 тыс рублей) и мангальные зоны (800 рублей в час).

  • Green Park (​ул. Красный Путь, 86а/1)

Аренда беседки с мангалом в черте города будет стоить от 500 рублей в час. На территории есть домики с различной вместимостью. Самая большая беседка предназначена для компании из 18 человек.

  • Гостиничный комплекс «Иртыш» (ул. Красный Путь, 155 к. 1)

Здесь есть деревянные беседки с мангалом стоимостью 500-600 рублей (будние/выходные). Для гостей предусмотрено пять мангальных зон. Кроме того, на базе «Иртыша» расположены закрытые беседки. Их стоимость такая же, что и у деревянных.

  • Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ (​ул. Масленникова, 136)

Отдохнуть и насладиться шашлыками собственного приготовления можно в одном из парков Омска. На территории размещены беседки с мангалом у озера и теплые беседки. К слову, последние открыты круглый год. Для брони нужно звонить по телефонам: 8-913-962-48-07 или 8-908-114-24-00.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Шашлык#Штраф#Административный штраф#Новости#Майские праздники#Еда#Шашлыки#Противопожарный режим
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