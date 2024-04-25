Список мест, где можно жарить шашлыки в Омске в 2024 году

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
С середины апреля в Омской области введен особый противопожарный режим. Местным жителям и гостям запрещено ходить в леса, разводить костры, сжигать мусор на открытой местности. Также опасно выжигать сухую траву и листву в этот период.
Кроме того, категорически запрещается готовить еду на открытом огне с использованием углей и мангалов. Ограничение распространяется как и на гуляния во дворах домов, так и на дачах.
Граждан могут оштрафовать на 40-50 тыс рублей, должностных лиц — на 60-90 тыс рублей, юрлиц — от 600 тыс до 1 млн рублей.
Запрет на шашлыки в 2024 году хоть и начал действовать, но это не значит, что нужно отказывать себе в мясном угощении. Так, можно пожарить мясо на сковороде или электрогриле. Аромата от углей не будет, однако не будет и штрафов.
Майские праздники не за горами, так что самое время бронировать места на базах отдыха. Там есть специально оборудованные площадки. Запретить ходить в леса можно, а вот запретить жарить шашлык совсем — невозможно. Кстати, мясо готовят и в пикниковых зонах, где есть гриль-домики. Там источник огня находится внутри помещения, а не снаружи.
Здесь есть аренда беседок с мангалами. Цены варьируются от 450 рублей до 2,5 тыс рублей в зависимости от количества отдыхающих. Самая большая беседка вместит в себя 40 человек.
Аренда мангальных зон начинается от 200 рублей в час, а только самого мангала — 100 рублей в час.
На территории для гостей размещены деревянные и купольные беседки (стоимость — от 1 до 5 тыс рублей) и мангальные зоны (800 рублей в час).
Аренда беседки с мангалом в черте города будет стоить от 500 рублей в час. На территории есть домики с различной вместимостью. Самая большая беседка предназначена для компании из 18 человек.
Здесь есть деревянные беседки с мангалом стоимостью 500-600 рублей (будние/выходные). Для гостей предусмотрено пять мангальных зон. Кроме того, на базе «Иртыша» расположены закрытые беседки. Их стоимость такая же, что и у деревянных.
Отдохнуть и насладиться шашлыками собственного приготовления можно в одном из парков Омска. На территории размещены беседки с мангалом у озера и теплые беседки. К слову, последние открыты круглый год. Для брони нужно звонить по телефонам: 8-913-962-48-07 или 8-908-114-24-00.