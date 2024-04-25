Сергей Шелест назвал имя нового мецената омской гимназии №139

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Мэр города Омска, Сергей Шелест, сообщил о подписании нового, 35-го по счету, меценатского соглашения — согласно ему, у гимназии №139 появился «покровитель» в лице генерального директора «Строительно-монтажного треста №7», Андрея Яковлевича Кипервара.
Как сообщил мэр города в своем Telegram-канале, помощь мецената пойдет школе только на пользу: зданию гимназии на Левобережье 35 лет, и за это время какие-либо серьезные ремонтные работы в ней не проводились. Но, как отметил градоначальник, уже скоро все изменится к лучшему: при подписании соглашения стороны договорились об обновлении спортивного зала гимназии, а так же о проверке состояния кровли и внутренних коммуникация здания — они тоже могут нуждаться в ремонте.
Напомним, ранее Город55 сообщал о «Меценате года»: 27 марта почетное звание присвоили компании «Стройбетон» — в лице гендиректора Александра Сасина: