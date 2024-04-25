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Сергей Шелест назвал имя нового мецената омской гимназии №139

Сергей Шелест назвал имя нового мецената омской гимназии №139

25 апреля 2024, 10:51
Фото: Владимир Казионов / Пресс-центр администрации города Омска
В «клубе меценатов» появился новый участник — директор АО «Строительно-монтажного треста №7».

Мэр города Омска, Сергей Шелест, сообщил о подписании нового, 35-го по счету, меценатского соглашения — согласно ему, у гимназии №139 появился «покровитель» в лице генерального директора «Строительно-монтажного треста №7», Андрея Яковлевича Кипервара.

Как сообщил мэр города в своем Telegram-канале, помощь мецената пойдет школе только на пользу: зданию гимназии на Левобережье 35 лет, и за это время какие-либо серьезные ремонтные работы в ней не проводились. Но, как отметил градоначальник, уже скоро все изменится к лучшему: при подписании соглашения стороны договорились об обновлении спортивного зала гимназии, а так же о проверке состояния кровли и внутренних коммуникация здания — они тоже могут нуждаться в ремонте.

Напомним, ранее Город55 сообщал о «Меценате года»: 27 марта почетное звание присвоили компании «Стройбетон» — в лице гендиректора Александра Сасина:

В Омске назвали очередного «Мецената года»
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#Илья Скобин#Омск#Меценат#Сергей Шелест#Ремонтные работы#Кровля#Гимназия №139
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