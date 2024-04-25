Сергей Шелест назвал имя нового мецената омской гимназии №139

Как сообщил мэр города в своем Telegram-канале, помощь мецената пойдет школе только на пользу: зданию гимназии на Левобережье 35 лет, и за это время какие-либо серьезные ремонтные работы в ней не проводились. Но, как отметил градоначальник, уже скоро все изменится к лучшему: при подписании соглашения стороны договорились об обновлении спортивного зала гимназии, а так же о проверке состояния кровли и внутренних коммуникация здания — они тоже могут нуждаться в ремонте.