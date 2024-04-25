Президент «Норникеля» рассказал об объеме инвестиций в новую стратегию

В Красноярском крае уровень безработицы составляет 1,6%, а собственно в Норильске он всего 0,2%. Учитывая острую нехватку кадров и планы «Норникеля» по расширению производства на крупных металлургических проектах — Надеждинском заводе и Талнахской фабрике — назреет потребность в найме новых сотрудников. Согласно представленным Росстатом данным, за два десятилетия население Норильска выросло на 30%, что сделало его самым быстрорастущим городом Арктического региона, информирует издание «Ведомости».