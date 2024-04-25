Президент «Норникеля» рассказал об объеме инвестиций в новую стратегию

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
В рамках новой стратегии «Норникель» ежегодно будет получать свыше 550 млрд рублей дополнительной выручки. В госказну при этом будет поступать 40 млрд рублей дополнительных налоговых средств в год.
Кроме того, новые проекты позволят создать в стране 4,5 тысячи новых рабочих мест.
В Красноярском крае уровень безработицы составляет 1,6%, а собственно в Норильске он всего 0,2%. Учитывая острую нехватку кадров и планы «Норникеля» по расширению производства на крупных металлургических проектах — Надеждинском заводе и Талнахской фабрике — назреет потребность в найме новых сотрудников. Согласно представленным Росстатом данным, за два десятилетия население Норильска выросло на 30%, что сделало его самым быстрорастущим городом Арктического региона, информирует издание «Ведомости».
Поскольку «Норникель» наращивает объемы добычи и переработки руды, потребуется увеличить и штат сотрудников. Вероятнее всего, искать персонал на стороне, не станут — свои специалисты надежнее.
Производство Медного завода планируется частично перенести в Китай. При этом каждому из 2000 работников, кто пожелает продолжать работать в компании, готовы обеспечить рабочее место. Согласно заявлению Потанина, запускаемое на Медном заводе новое производство включит современные перевалочные пункты, а также пункты сушки, подготовки и складирования концентрата. Здесь же будет налажена высокотехнологичная 3D-печать разных деталей для оборудования Норильского промышленного района.
«Все сэкономленные средства будут направлены на проекты модернизации и технологического развития в России», — утверждают представители компании.
Инвестиции потребуются и для реализации программы по наращиванию на 80% мощностей Талнахской обогатительной фабрики. Кроме того, в планах «Норникеля» — строительство нового карьера «Медвежий ручей» мощностью 7 млн тонн и развитие Талнахского рудного узла, объем добычи на котором планируют увеличить в 1,5 раза.
Представители «Норникеля» отметили, что еще 150 млрд рублей вложат в мероприятия по расширению логистической инфраструктуры Норильского района и Севморпути. Аналогичную сумму «Норникель» направит на развитие новых производств в стране при участии крупных отечественных компаний. В частности, речь идет о реализации литиевого проекта «Норникеля» и «Росатома», направленного на освоение Колмозерского месторождения под Мурманском. Первую партию продукции планируется получить в 2026 году.
Аккумуляторное производство станет следующим этапом литиевой программы. Потанин рассказал, что, когда перенос плавильного производства с Медного завода в КНР будет завершен, «Норникель» начнет осваивать технологии производства батарейных материалов. Использование готовой технологии, трансфер которой из Китая предполагает развертывание новой стратегии, уже в 2028–2030 гг. позволит создать на базе Кольского дивизиона компании первое в России производство никельсодержащих катодных активных материалов для литийионных батарей.