«Очень сложно». Омичи рассказали о трудностях при поиске работы по профессии

Каждый пятый житель региона (21%) заявил, что никаких сложностей при поиске работы не было, из них 18% считают, что трудоустроиться по профессии им «скорее не сложно», еще 3% — «совершенно не сложно». Меньше всего проблем с трудоустройством в сфере торговли (39%), автосервисе (37%), среди рабочего персонала (32%) и сотрудников производств (30%).