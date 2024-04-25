«Очень сложно». Омичи рассказали о трудностях при поиске работы по профессии

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Большинство омичей (70%) рассказали, что испытывали трудности при поиске работы. Из них 24% ответили, что устроиться на новое место по профессии «очень сложно», а 46% — «скорее сложно». Опрос провел сервис по поиску вакансий hh.ru в первом квартале 2024 года.
Чаще других проблемы с трудоустройством испытывают представители сфер развлечений и медиа (85%), добычи сырья (80%), стратегий и инвестиций (79%), юриспруденции (77%), ИТ (76%), а также маркетинга (75%).
Каждый пятый житель региона (21%) заявил, что никаких сложностей при поиске работы не было, из них 18% считают, что трудоустроиться по профессии им «скорее не сложно», еще 3% — «совершенно не сложно». Меньше всего проблем с трудоустройством в сфере торговли (39%), автосервисе (37%), среди рабочего персонала (32%) и сотрудников производств (30%).
Ранее Город55 рассказывал, что в минфине Омской области требуются сотрудники на зарплату до 97 тысяч.