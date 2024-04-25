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Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

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Не могла двигать рукой и ногой. Омские врачи спасли пациентку с огромной опухолью

25 апреля 2024, 04:15
Фото: Изображение Midjourney
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Омские врачи удалили у пациентки огромную опухоль мозга

Операцию провели в Областной клинической больнице.

Врачи Областной клинической больницы спасли омичку с крупной опухолью мозга, рассказали сегодня, 25 апреля, в региональном минздраве. 63-летняя пациентка поступила в отделение нейрохирургии, у женщины отказывали рука и нога.

Врачи сделали МРТ и обнаружили крупную опухоль сагиттального синуса со сдавлением правой теменной доли. Ее размер составлял 8*8 сантиметров. Хирургам удалось отделить новообразование от полушарий без повреждения коры.

«Микрохирургическая техника требует точности движений и командной работы, когда каждый участник операции знает ход операции на несколько шагов вперед и готов быстро отреагировать в неожиданный момент. Только в этом случае возможно выполнять сложные операции», — рассказал нейрохирург Александр Кормилец.

Спустя сутки пациентку перевели из реанимации, после чего начался послеоперационный период. В течение 10 дней у женщины восстановилось движение конечностей. Пациентку еще ждет реабилитация и лечебная физкультура.

Ранее Город55 рассказывал, как омские врачи спасли пациентку от тромбоэмболии легочной артерии.

«Мы решили рискнуть». Омские врачи спасли пациентку от тромбоэмболии легочной артерии
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#Евгений Игишев#Здоровье#Омск#Омская область#Реанимация#Реабилитация#Нейрохирургия
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